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Над Кубанью и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников

Над Кубанью и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников - 27.04.2024, ПРАЙМ

Над Кубанью и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников

В течение ночи российские средства сбили 66 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем и два БПЛА - над Крымом, передает пресс-служба Минобороны России. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T08:02+0300

2024-04-27T08:02+0300

2024-04-27T08:07+0300

спецоперация на украине

краснодарский край

крым

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В течение ночи российские средства сбили 66 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем и два БПЛА - над Крымом, передает пресс-служба Минобороны России. Как говорится в сообщении оборонного ведомства, "в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". При этом в Минобороны отметили, что "дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом".

https://1prime.ru/20240424/kalashnikov-847646176.html

краснодарский край

крым

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краснодарский край, крым