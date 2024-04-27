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Над Кубанью и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников
Над Кубанью и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников - 27.04.2024, ПРАЙМ
Над Кубанью и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников
В течение ночи российские средства сбили 66 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем и два БПЛА - над Крымом, передает пресс-служба Минобороны России. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T08:02+0300
2024-04-27T08:02+0300
2024-04-27T08:07+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В течение ночи российские средства сбили 66 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем и два БПЛА - над Крымом, передает пресс-служба Минобороны России. Как говорится в сообщении оборонного ведомства, "в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". При этом в Минобороны отметили, что "дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом".
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краснодарский край, крым
Спецоперация на Украине, Краснодарский край, КРЫМ
Над Кубанью и Крымом за ночь сбили 68 беспилотников
МО РФ: за ночь над Краснодарским краем и Крымом ПВО сбила 68 дронов ВСУ
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В течение ночи российские средства сбили 66 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем и два БПЛА - над Крымом, передает пресс-служба Минобороны России.
Как говорится в сообщении оборонного ведомства, "в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
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При этом в Минобороны отметили, что "дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены шестьдесят шесть украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом".