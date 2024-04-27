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"Сигнал для НАТО": Россия нашла критический изъян у "Абрамсов" - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240427/svo-847757027.html
"Сигнал для НАТО": Россия нашла критический изъян у "Абрамсов"
"Сигнал для НАТО": Россия нашла критический изъян у "Абрамсов" - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Сигнал для НАТО": Россия нашла критический изъян у "Абрамсов"
Появление американских танков M1A1 Abrams на Украине многие расценивали как "поворотный момент" в конфликте. Однако танковые части ВСУ уже потеряли пять из 31... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T08:52+0300
2024-04-27T08:52+0300
спецоперация на украине
танки abrams
россия
нато
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Появление американских танков M1A1 Abrams на Украине многие расценивали как "поворотный момент" в конфликте. Однако танковые части ВСУ уже потеряли пять из 31 поставленного Киеву "Абрамса" – и это должно послужить тревожным сигналом для НАТО, пишет в статье для в The Daily Telegraph обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.По его словам, дорогостоящие "Абрамсы", как предполагалось, должны были стать бронированным кулаком, прорывающим одну за другой линии обороны российских войск. Однако украинские танковые части довольно быстро понесли тяжелые потери, лишившись пяти расхваленных американских танков.Как оказалось, против "Абрамсов" очень эффективно "работают" разведывательные и ударные беспилотники российской армии, говорится в статье."Это тревожный момент для НАТО. Если Россия обнаружила критические уязвимости в нашей броне, наши границы начинают выглядеть чрезвычайно беззащитными", — предупреждает обозреватель.Необходимо учесть, пишет Бреттон-Гордон, что даже самым современным танки западного производства требуется "определенная модернизация" - чтобы они могли противостоять новым угрозам. Самое простое решение, на взгляд обозревателя, — защитить танк сверху, установив металлические решетки или динамическую защиту.Обосновывая свое "рацпредложение", Бреттон-Гордон не без пафоса заявляет: "Мы не можем жить в мире, где дроны стоимостью несколько тысяч долларов могут свободно атаковать танки стоимостью 10 миллионов долларов там, где они наиболее уязвимы: сверху, где толщина брони способна остановить только пулеметный огонь".
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танки abrams, россия, нато
Спецоперация на Украине, танки Abrams, РОССИЯ, НАТО
08:52 27.04.2024
 
"Сигнал для НАТО": Россия нашла критический изъян у "Абрамсов"

Daily Telegraph: РФ нашла критический изъян у "Абрамсов" – это сигнал для НАТО

© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. ArmyАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. Army
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Появление американских танков M1A1 Abrams на Украине многие расценивали как "поворотный момент" в конфликте. Однако танковые части ВСУ уже потеряли пять из 31 поставленного Киеву "Абрамса" – и это должно послужить тревожным сигналом для НАТО, пишет в статье для в The Daily Telegraph обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон.
По его словам, дорогостоящие "Абрамсы", как предполагалось, должны были стать бронированным кулаком, прорывающим одну за другой линии обороны российских войск. Однако украинские танковые части довольно быстро понесли тяжелые потери, лишившись пяти расхваленных американских танков.
Как оказалось, против "Абрамсов" очень эффективно "работают" разведывательные и ударные беспилотники российской армии, говорится в статье.
"Это тревожный момент для НАТО. Если Россия обнаружила критические уязвимости в нашей броне, наши границы начинают выглядеть чрезвычайно беззащитными", — предупреждает обозреватель.
Танк M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
ВСУ прячут "Абрамсы", чтобы их не отобрала Россия
Вчера, 10:51
Необходимо учесть, пишет Бреттон-Гордон, что даже самым современным танки западного производства требуется "определенная модернизация" - чтобы они могли противостоять новым угрозам. Самое простое решение, на взгляд обозревателя, — защитить танк сверху, установив металлические решетки или динамическую защиту.
Обосновывая свое "рацпредложение", Бреттон-Гордон не без пафоса заявляет: "Мы не можем жить в мире, где дроны стоимостью несколько тысяч долларов могут свободно атаковать танки стоимостью 10 миллионов долларов там, где они наиболее уязвимы: сверху, где толщина брони способна остановить только пулеметный огонь".
 
Спецоперация на Украинетанки AbramsРОССИЯНАТО
 
 
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