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В Германии не ответили на призыв расследовать теракт на "Севпотоках"
В Германии не ответили на призыв расследовать теракт на "Севпотоках" - 27.04.2024, ПРАЙМ
В Германии не ответили на призыв расследовать теракт на "Севпотоках"
Генпрокуратура Германии уже ведет расследование теракта на россйиских газопроводах "Северный поток", заявили агентству РИА Новости в немецком МИД. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T15:07+0300
2024-04-27T15:07+0300
2024-04-27T15:07+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии уже ведет расследование теракта на россйиских газопроводах "Северный поток", заявили агентству РИА Новости в немецком МИД.В пятницу, 26 апреля, состоялось заседание Совета Безопасности ООН по диверсии на "Северных потоках". Заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан озвучил призыв Пекина начать международное расследование произошедшего под эгидой ООН."Расследование уже ведется - федеральным генеральным прокурором", - прокомментировали обращение КНР во внешнеполитическом ведомстве Германии.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.Изначально Германия, Дания и Швеция запустили международное расследование ЧП. В 2024 году шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны.26 февраля решение прекратить расследование также приняла Дания, о чем сообщили местные правоохранительные органы. Согласно сообщению датской полиции, Копенгаген не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.В итоге, на данный момент расследование теракта ведет только Германия. Однако за 1,5 года Берлин не предоставил никакой информации о ЧП.
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чп на северных потоках, оон, китай, германия
Происшествия, ЧП на Северных потоках, ООН, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ
В Германии не ответили на призыв расследовать теракт на "Севпотоках"
В МИД ФРГ уклонились от ответа на призыв Китая к расследованию теракта на "Севпотоке"
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Генпрокуратура Германии уже ведет расследование теракта на россйиских газопроводах "Северный поток", заявили агентству РИА Новости в немецком МИД.
В пятницу, 26 апреля, состоялось заседание Совета Безопасности ООН по диверсии на "Северных потоках". Заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан озвучил призыв Пекина начать международное расследование произошедшего под эгидой ООН.
"Расследование уже ведется - федеральным генеральным прокурором", - прокомментировали обращение КНР во внешнеполитическом ведомстве Германии.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
Небензя: итог расследования ФРГ теракта на "Севпотоках" до сих пор скрывают
Изначально Германия, Дания и Швеция запустили международное расследование ЧП. В 2024 году шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что Швеция приостанавливает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки". По его словам, такое решение обусловлено тем, что это дело не относится к юрисдикции страны.
26 февраля решение прекратить расследование также приняла Дания, о чем сообщили местные правоохранительные органы. Согласно сообщению датской полиции, Копенгаген не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.
В итоге, на данный момент расследование теракта ведет только Германия. Однако за 1,5 года Берлин не предоставил никакой информации о ЧП.