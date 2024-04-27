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В правительстве РФ оценили возможность управления с помощью цифровизации

В правительстве РФ оценили возможность управления с помощью цифровизации - 27.04.2024, ПРАЙМ

В правительстве РФ оценили возможность управления с помощью цифровизации

Цифровизация может очень сильно заменить человека в управлении, однако это возможно не всегда, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:05+0300

2024-04-27T14:05+0300

2024-04-27T14:05+0300

правительство рф

цифровизация

управление

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СИРИУС, 27 апр – ПРАЙМ. Цифровизация может очень сильно заменить человека в управлении, однако это возможно не всегда, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко. На федеральной территории Сириус он провел лекцию о модели госуправления для студентов и молодых ученых в рамках программы развития кадрового управленческого резерва. Программа рассчитана на укрепление потенциала будущих и действующих управленцев в возрасте до 40 лет, работающих в науке, технологиях и высшего образования. На лекции обсуждались вопросы структурирования и цифровизации информации научных, образовательных объектов с применением в том числе искусственного интеллекта. "Любая модель управления, включая цифровую, это все-таки инструмент для достижения цели и тем более. И инструмент этот для использования кем? Естественно человеком. Поэтому, конечно, многие процессы машина естественно возьмет на себя, особенно операционные, текучие, повторяющиеся, в этом плане цифра может очень сильно подменить человека, но естественно не везде. Потому что модель управления - это все-таки инструмент, и мы должны это понимать, этим инструментом должен грамотно пользоваться человек", - сказал журналистам Григоренко после лекции. Он отметил, что цифровизация ускоряет процесс обработки данных, однако управленцу необходимо научиться определять задачи под запросы той или иной компании, готовить компетентных специалистов, которые смогли бы разобраться в новой области. В целом, говоря о развитии цифровизации, Григоренко подчеркнул необходимость модели управления, построенной на цифровой базе, это ускорит процесс документооборота того или иного объекта. "Цифровизация дает совершенно другие возможности, не только по принятию скорости решения, это совершенно другая скорость, но и по качеству принятия решений. Исключается человеческий фактор, исключается бумага, исключается время, затраченное на аналитику, машина показывает факт, это сильно повышает не только исполнительную дисциплину, но и возможности достижения результатов, которые изначально запланированы", - заключил Григоренко.

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правительство рф, цифровизация, управление