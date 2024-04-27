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Россиянам назвали самые популярные города для длинных майских выходных

Россиянам назвали самые популярные города для длинных майских выходных - 27.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали самые популярные города для длинных майских выходных

В ходе подготовки к длинным праздничным выходным россияне чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T15:02+0300

2024-04-27T15:02+0300

2024-04-27T15:13+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В ходе подготовки к длинным праздничным выходным россияне чаще всего интересовались туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса RUSSPASS."В основу подсчетов легли данные по итогам прошлых майских праздников. Как правило, в это время особой популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород", - сказано в публикации.Отмечается, что Москва остается лидером, поскольку ее туристическое предложение заинтересовало большинство посетителей сервиса. Кроме того, самыми востребованными достопримечательностями стали казанский зоопарк "Африка. Река Замбези", музей "Гранд Макет России" и музей Фаберже в Санкт-Петербурге.Путешествия в Нижний Новгород, Волгоград, Санкт-Петербург и маршруты, включающие несколько городов, также пользовались популярностью. Так, экскурсия из Москвы в Сергиев Посад и пешеходная экскурсия "Вокруг и около Кремля" по исторической части Москвы с бесплатным аудиогидом были особенно популярны среди путешественников, заметили в издании.

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россия, туризм, новости, майские праздники