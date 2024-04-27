https://1prime.ru/20240427/turpotok-847774405.html

В ЦСР ждут двукратного роста турпотока из арабских стран в Россию

В ЦСР ждут двукратного роста турпотока из арабских стран в Россию - 27.04.2024, ПРАЙМ

В ЦСР ждут двукратного роста турпотока из арабских стран в Россию

Турпоток из арабских стран в Россию в текущем году может вырасти более чем в два раза по сравнению с 2023 годом и превысить 20 тысяч гостей благодаря открытию... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T15:03+0300

2024-04-27T15:03+0300

2024-04-27T15:03+0300

экономика

туризм

арабские страны

иностранные туристы

https://cdnn.1prime.ru/img/76353/71/763537119_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_0109a884d2dbf228010b2d6f1e01feba.jpg

СОЧИ, 27 апр - ПРАЙМ. Турпоток из арабских стран в Россию в текущем году может вырасти более чем в два раза по сравнению с 2023 годом и превысить 20 тысяч гостей благодаря открытию прямого авиасообщения с Сочи, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. По ее словам, в 2023 году Россию посетило около восьми тысяч туристов из арабских стран, что было вдвое выше показателей предыдущего года. В текущем году благодаря открытию прямых чартерных рейсов из Манамы в Сочи число туристов из стран Персидского Залива увеличится еще больше, прогнозирует Максутова. "Если мы откроем прямой перелет, я думаю, мы еще на 100% сможем вырасти, и это уже будет и 20 тысяч туристов точно, но мы хотим прыгнуть и побольше. У нас есть перспективы для развития", - отметила она по итогам визита первой делегации блогеров и туроператором из Бахрейна и Саудовской Аравии в Сочи. Во время визита представители арабском делегации, восхищенные российским курортом, заявили о готовности продвигать Сочи среди своих соотечественников. При этом они отметили, что вопрос получения виз остается одним из главных факторов, сдерживающих рост турпотока. По словам Максутовой, МИД России работает над тем, чтобы рассмотреть списки стран, с которыми можно было бы говорить о полной отмене виз. В первую очередь это могут быть Китай и страны Персидского залива. "Мы ждем. Может быть, это случится в следующем году. Но работа ведется активная", - подчеркнула Максутова. "Мы говорим о том, что очень удобна электронная виза. Не только потому, что документы на визу можно подать круглосуточно. Но также у нас меньше 1% отказов по этим визам", - добавила она. Ранее международный аэропорт Сочи сообщал, что с июня начнутся еженедельные чартерные полеты Бахрейн - Сочи. Первый рейс в Манаму запланирован на 3 июня. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на авиалайнерах Airbus A321 вместимостью 166 пассажиров.

https://1prime.ru/20240325/846665660.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, арабские страны, иностранные туристы