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Захарова объяснила, зачем НАТО проводит учения у российских границ
Захарова объяснила, зачем НАТО проводит учения у российских границ - 27.04.2024, ПРАЙМ
Захарова объяснила, зачем НАТО проводит учения у российских границ
Североатлантический альянс посредством проведения учений у российских границ, в том числе и Steadfast Defender, хочет надавить на Москву, втянуть ее в гонку... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:16+0300
2024-04-27T16:16+0300
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вооружения
нато
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гонка вооружений
мид рф
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Североатлантический альянс посредством проведения учений у российских границ, в том числе и Steadfast Defender, хочет надавить на Москву, втянуть ее в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Россия наблюдает за проходящими маневрами НАТО и делает выводы о том, что риторика и тренировки военных альянса представляют собой элемент гибридной войны, развязанной против страны. По словам дипломата, так Вашингтон хочет надавить на Москву, втянуть ее в гонку вооружений, сковать боевой потенциал и заставить отказаться от СВО. "У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", — подчеркнула Захарова.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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нато, учения нато, гонка вооружений, мид рф, мария захарова
Вооружения, НАТО, учения НАТО, гонка вооружений, МИД РФ, Мария Захарова
Захарова объяснила, зачем НАТО проводит учения у российских границ
Захарова: НАТО путем учений у границ РФ пытается втянуть ее в гонку вооружений
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Североатлантический альянс посредством проведения учений у российских границ, в том числе и Steadfast Defender, хочет надавить на Москву, втянуть ее в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Россия наблюдает за проходящими маневрами НАТО и делает выводы о том, что риторика и тренировки военных альянса представляют собой элемент гибридной войны, развязанной против страны.
По словам дипломата, так Вашингтон хочет надавить на Москву, втянуть ее в гонку вооружений, сковать боевой потенциал и заставить отказаться от СВО.
"У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", — подчеркнула Захарова.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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