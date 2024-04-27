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ЦБ упростил получение разрешения на вывоз иностранной валюты - 27.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ упростил получение разрешения на вывоз иностранной валюты
ЦБ упростил получение разрешения на вывоз иностранной валюты - 27.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ упростил получение разрешения на вывоз иностранной валюты
Банк России с 27 апреля упростил механизм получения банками разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты, сообщил регулятор. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T14:14+0300
2024-04-27T14:16+0300
банк россии
иностранная валюта
вывоз валюты
банки
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Банк России с 27 апреля упростил механизм получения банками разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты, сообщил регулятор."С 27 апреля 2024 года упрощен механизм получения кредитными организациями разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Так, отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр", - сказано в сообщении.
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иностранная валюта, вывоз валюты, банки
Банк России, иностранная валюта, вывоз валюты, Банки
14:14 27.04.2024 (обновлено: 14:16 27.04.2024)
 
ЦБ упростил получение разрешения на вывоз иностранной валюты

ЦБ упростил получение разрешения банками на вывоз наличной иностранной валюты

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Банк России с 27 апреля упростил механизм получения банками разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты, сообщил регулятор.
"С 27 апреля 2024 года упрощен механизм получения кредитными организациями разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Так, отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр", - сказано в сообщении.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
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Банк Россиииностранная валютавывоз валютыБанки
 
 
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