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ЦБ упростил получение разрешения на вывоз иностранной валюты

ЦБ упростил получение разрешения на вывоз иностранной валюты - 27.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ упростил получение разрешения на вывоз иностранной валюты

Банк России с 27 апреля упростил механизм получения банками разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты, сообщил регулятор. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:14+0300

2024-04-27T14:14+0300

2024-04-27T14:16+0300

банк россии

иностранная валюта

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банки

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Банк России с 27 апреля упростил механизм получения банками разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты, сообщил регулятор."С 27 апреля 2024 года упрощен механизм получения кредитными организациями разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты. Так, отменена обязанность банков представлять в Банк России одновременно и заключения об установленных критериях повреждений, и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240427/kreditovanie-847768159.html

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иностранная валюта, вывоз валюты, банки