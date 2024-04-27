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В России ждут замедления роста ставок по вкладам - 27.04.2024, ПРАЙМ
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В России ждут замедления роста ставок по вкладам
В России ждут замедления роста ставок по вкладам - 27.04.2024, ПРАЙМ
В России ждут замедления роста ставок по вкладам
Возврат для банков обязанности уплаты дополнительной ставки в фонд обязательного страхования вкладов в России будет способствовать замедлению гонки ставок по... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T15:16+0300
2024-04-27T15:17+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Возврат для банков обязанности уплаты дополнительной ставки в фонд обязательного страхования вкладов в России будет способствовать замедлению гонки ставок по вкладам и охлаждению рынка, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.В конце февраля 2022 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнулило повышенную дополнительную ставку страховых взносов для того, чтобы у банков в условиях санкций было больше возможностей управлять ликвидностью. Однако в конце апреля текущего года госкорпорация приняла решение с третьего квартала вернуть обязанность уплаты дополнительных взносов."Отмена этого послабления будет способствовать замедлению гонки ставок по вкладам и охлаждению рынка вкладов. В настоящее время максимальные ставки по вкладам достигают 18,5%", - заявил Осадчий.Он обратил внимание на то, что благодаря повышению ключевой ставки ускорился рост вкладов населения. Так, на 1 марта 2024 года годовой темп роста рублевых сбережений достиг 28,9%, тогда как годом ранее он составлял 22,5%."Эта мера может способствовать перетоку средств населения на фондовый рынок или в гибридные инструменты, продаваемые банками, например, в структурные продукты", - заключил аналитик.Ранее в апреле крупнейший банк в стране – "Сбер" – повысил прогноз по росту средств населения по итогам года по сектору и у себя: ждет их на уровне 24-26%. В феврале банк ожидал их увеличение на 17-19%.
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РОССИЯ, Новости
15:16 27.04.2024 (обновлено: 15:17 27.04.2024)
 
В России ждут замедления роста ставок по вкладам

Эксперт Осадчий ждет замедления роста ставок по вкладам в России

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Возврат для банков обязанности уплаты дополнительной ставки в фонд обязательного страхования вкладов в России будет способствовать замедлению гонки ставок по вкладам и охлаждению рынка, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
В конце февраля 2022 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнулило повышенную дополнительную ставку страховых взносов для того, чтобы у банков в условиях санкций было больше возможностей управлять ликвидностью. Однако в конце апреля текущего года госкорпорация приняла решение с третьего квартала вернуть обязанность уплаты дополнительных взносов.
"Отмена этого послабления будет способствовать замедлению гонки ставок по вкладам и охлаждению рынка вкладов. В настоящее время максимальные ставки по вкладам достигают 18,5%", - заявил Осадчий.
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Он обратил внимание на то, что благодаря повышению ключевой ставки ускорился рост вкладов населения. Так, на 1 марта 2024 года годовой темп роста рублевых сбережений достиг 28,9%, тогда как годом ранее он составлял 22,5%.
"Эта мера может способствовать перетоку средств населения на фондовый рынок или в гибридные инструменты, продаваемые банками, например, в структурные продукты", - заключил аналитик.
Ранее в апреле крупнейший банк в стране – "Сбер" – повысил прогноз по росту средств населения по итогам года по сектору и у себя: ждет их на уровне 24-26%. В феврале банк ожидал их увеличение на 17-19%.
 
РОССИЯНовости
 
 
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