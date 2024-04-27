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Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой
Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой - 27.04.2024, ПРАЙМ
Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой
Вооруженные силы Украины рискуют лишиться позиций в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино, сообщает обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:20+0300
2024-04-27T10:20+0300
2024-04-27T10:20+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины рискуют лишиться позиций в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино, сообщает обозреватель издания Forbes Дэвид Экс."Ситуация выглядит безнадежной для истощенных украинских бригад в этом районе. Уже предрешен исход, что украинцы потеряют несколько деревень в области Очеретино", — пишет эксперт.Украинским бригадам тяжело удерживать свои позиции из-за продолжительных обстрелов со стороны российских войск, и наиболее вероятным исходом для них является отступление на запад, отметил он.Экс также отмечал, что в минувшие выходные солдаты 47-й механизированной бригады ВСУ в соответствии с приказом оставили позиции к востоку от поселка Очертино. Воспользовавшись ситуацией, российские войска совершили бросок на несколько километров вдоль железной дороги, ведущей на запад от Авдеевки, и заняли основную часть поселка.Ранее телеканал CNN сообщил, что ситуация в ВСУ сейчас хуже, чем когда-либо: они отступают из ключевых районов под авиаударами, пытаясь защищать важные населенные пункты. Очеретино считается одним из ключевых пунктов, и успехи российских войск в этом районе - последние в череде после прорыва российских войск в конце марта.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Новости
Положение ухудшилось. СМИ сообщили, чего скоро лишатся ВСУ на передовой
Forbes: ВСУ потеряют позиции в нескольких деревнях в районе Очеретино
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины рискуют лишиться позиций в нескольких населенных пунктах в районе Очеретино, сообщает
обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.
"Ситуация выглядит безнадежной для истощенных украинских бригад в этом районе. Уже предрешен исход, что украинцы потеряют несколько деревень в области Очеретино", — пишет эксперт.
Украинским бригадам тяжело удерживать свои позиции из-за продолжительных обстрелов со стороны российских войск, и наиболее вероятным исходом для них является отступление на запад, отметил он.
Экс также отмечал, что в минувшие выходные солдаты 47-й механизированной бригады ВСУ в соответствии с приказом оставили позиции к востоку от поселка Очертино. Воспользовавшись ситуацией, российские войска совершили бросок на несколько километров вдоль железной дороги, ведущей на запад от Авдеевки, и заняли основную часть поселка.
Ранее телеканал CNN сообщил, что ситуация в ВСУ сейчас хуже, чем когда-либо: они отступают из ключевых районов под авиаударами, пытаясь защищать важные населенные пункты. Очеретино считается одним из ключевых пунктов, и успехи российских войск в этом районе - последние в череде после прорыва российских войск в конце марта.
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