https://1prime.ru/20240427/vsu-847785160.html

Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте

Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте - 27.04.2024, ПРАЙМ

Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте

Киев до сих пор так и не построил заводы, чтобы снабдить армию необходимой артиллерией, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T19:15+0300

2024-04-27T19:15+0300

2024-04-27T19:15+0300

всу

украина

коррупция на украине

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Киев до сих пор так и не построил заводы, чтобы снабдить армию необходимой артиллерией, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom.По его мнению, за все это время можно было построить несколько заводов по производству, так как они "сравнительно недорогие". Кривонос привел в пример стоимость завода в Соединенных Штатах: строительство займет 50 миллионов долларов и потребуется полгода."Если бы мы не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25-35 миллионов — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!" — заявил экс-генерал.Он добавил, что героизм и жизни солдат не могут вечно тащить на себе бой. Военный указал, что украинские солдаты стали больше жаловаться на отсутствие снарядов.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Глава Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в марте в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".

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всу, украина, коррупция на украине