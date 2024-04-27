Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240427/vsu-847785160.html
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте - 27.04.2024, ПРАЙМ
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте
Киев до сих пор так и не построил заводы, чтобы снабдить армию необходимой артиллерией, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T19:15+0300
2024-04-27T19:15+0300
всу
украина
коррупция на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Киев до сих пор так и не построил заводы, чтобы снабдить армию необходимой артиллерией, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom.По его мнению, за все это время можно было построить несколько заводов по производству, так как они "сравнительно недорогие". Кривонос привел в пример стоимость завода в Соединенных Штатах: строительство займет 50 миллионов долларов и потребуется полгода."Если бы мы не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25-35 миллионов — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!" — заявил экс-генерал.Он добавил, что героизм и жизни солдат не могут вечно тащить на себе бой. Военный указал, что украинские солдаты стали больше жаловаться на отсутствие снарядов.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Глава Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в марте в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
https://1prime.ru/20240427/vsu-847766467.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, коррупция на украине
ВСУ, УКРАИНА, коррупция на Украине
19:15 27.04.2024
 
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте

Генерал ВСУ Кривонос выругался в прямом эфире из-за ситуации на фронте

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Киев до сих пор так и не построил заводы, чтобы снабдить армию необходимой артиллерией, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Newsroom.
По его мнению, за все это время можно было построить несколько заводов по производству, так как они "сравнительно недорогие". Кривонос привел в пример стоимость завода в Соединенных Штатах: строительство займет 50 миллионов долларов и потребуется полгода.
"Если бы мы не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в 25-35 миллионов — не больше, но этого же нет! У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!" — заявил экс-генерал.
Он добавил, что героизм и жизни солдат не могут вечно тащить на себе бой. Военный указал, что украинские солдаты стали больше жаловаться на отсутствие снарядов.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
12:16
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер рассказал в марте в интервью газете Rheinische Post о планах открыть на Украине завод стоимостью 200 миллионов евро и производственной мощностью 400 танков в год. Как сообщало издание Handelsblatt, с этой целью Rheinmetall основала совместное предприятие с "Укроборонпромом".
 
ВСУУКРАИНАкоррупция на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала