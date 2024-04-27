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Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды - 27.04.2024, ПРАЙМ

Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов банка. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:39+0300

2024-04-27T14:39+0300

2024-04-27T15:49+0300

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банки

втб

дивиденды

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов банка."Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка ВТБ (ПАО) не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО), привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа и привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа по результатам 2023 года. Результаты голосования: решение принято", - сказано в сообщении.В ВТБ неоднократно заявляли, что менеджмент будет предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Первая возможность выплаты дивидендов ВТБ предусмотрена в 2026 году за 2025 год.В начале марта глава банка Андрей Костин заявлял, что ВТБ планирует возобновить выплату дивидендов по итогам 2025 года. Стратегическая финансовая модель ВТБ предусматривает тогда выплату дивидендами менее 50% от чистой прибыли, на уровне 80 миллиардов рублей.Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 7 июня в форме заочного голосования.Группа ВТБ по итогам 2023 года получила рекордную чистую прибыль по МСФО в 432,2 миллиарда рублей против убытка годом ранее. По итогам 2024 года группа планирует заработать больше 435 миллиардов рублей.В июне 2022 года акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Дивиденды за 2022 год также не платились.

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