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Welt узнала причины выхода Киева из переговоров в 2022 году

Welt узнала причины выхода Киева из переговоров в 2022 году - 27.04.2024, ПРАЙМ

Welt узнала причины выхода Киева из переговоров в 2022 году

Москва и Киев смогли договориться по большему числу пунктов мирного соглашения на переговорах в Стамбуле в 2022 году но позднее РФ выдвинула новые требования, в | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T10:07+0300

2024-04-27T10:07+0300

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Москва и Киев смогли договориться по большему числу пунктов мирного соглашения на переговорах в Стамбуле в 2022 году но позднее РФ выдвинула новые требования, в которые вошло признание русского языка вторым официальным языком на Украине, снятие взаимных санкций, а также прекращение исков в международных судах. Киев не согласился с данными требованиями и вышел из переговорного процесса. Об этом пишет немецкое издание Welt, узнавшее содержание 17-страничного проекта мирного соглашения.Газета сообщила, что в ее распоряжении есть полная копия документа, но в материале была продемонстрирована лишь одна его страница, где описаны три пункта первой статьи. Согласно им, Киев обязуется соблюдать постоянный нейтралитет.Перед саммитом часть заявленных Москвой требований так и не согласовали. В том числе не было договоренности о приемлемой для РФ численности армии Украины и количества техники. Москва настаивала на уменьшении личного состава армии до 85 тысяч человек, но Киев соглашался на минимум 250 тысяч.Также РФ настаивала на снижении количества танков до 342 штук, истребителей — до 102 единиц, а Киев настаивал на 800 танках и 160 истребителях.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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россия, украина, мирные переговоры