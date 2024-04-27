Инвесторы выкупают просадку

Рынок вырос по итогам торгов в пятницу: индекс Мосбиржи повысился на 0,3%, индекс РТС — на 0,7%. Несмотря на достаточно жесткие заявления Банка России,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T08:40+0300
2024-04-27T08:40+0300
2024-04-27T08:40+0300
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рынок вырос по итогам торгов в пятницу: индекс Мосбиржи повысился на 0,3%, индекс РТС — на 0,7%. Несмотря на достаточно жесткие заявления Банка России, инвесторы воспользовались возможностью купить подешевевшие за последние пару дней акции.На очередном заседании в пятницу Банк России не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16%, как в целом и ожидалось. Большее внимание привлекли обновленные среднесрочные прогнозы регулятора, а также его риторика на пресс-конференции.Прогноз диапазона ключевой ставки на конец 2024 года был повышен до 15-16% по сравнению с 13,5-15,5% в феврале. Столь жесткие ожидания объясняются устойчивостью инфляции, в отношении которой регулятор повысил прогноз на конец 2024 года до 4,3-4,8% (ранее 4,0-4,5%).Прогноз сальдо счета текущих операций на конец года был улучшен до $50 млрд с $42 млрд в феврале. Это могло быть связано с благоприятной конъюнктурой на рынке нефти: оценка средней цены на нефть марки Brent была повышена до $85 за баррель (ранее $80 за баррель), что обусловлено улучшением прогноза по экспорту товаров, до $425 млрд в 2024 году (ранее $414 млрд).Тем не менее мы полагаем, что Банк России все же перейдет к смягчению монетарной политики во второй половине года. Эффект от ужесточения денежно-кредитной политики может носить отложенный характер, а ослабление рубля и нормализация рынка труда могут оказать более выраженный эффект в виде сжатия потребительского спроса, что мы сейчас наблюдаем.Российский рынок сегодня будет торговаться без оглядки на зарубежные площадки, публикаций важной статистики не запланировано. Мы не исключаем пониженной волатильности на срочной и валютной секциях биржи.С точки зрения корпоративных новостей сегодня ожидается ряд публикаций. Совет директоров "Артген биотех" может вынести рекомендацию по дивидендам. Результаты за I квартал 2024 года опубликуют ТКГ-1, "Юнипро", и "РусГидро".В пятницу на Московской бирже состоялись дебютные торги акциям МТС Банка, IPO которого прошло по верхней границе ценового диапазона (2500 руб за одну акцию), книга заявок была переподписана почти в 15 раз. Таким образом, на рынке могут оказаться около 157 млрд рублей, зарезервированных ранее под участие в размещении МТС Банка.
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рынок вырос по итогам торгов в пятницу: индекс Мосбиржи повысился на 0,3%, индекс РТС — на 0,7%. Несмотря на достаточно жесткие заявления Банка России, инвесторы воспользовались возможностью купить подешевевшие за последние пару дней акции.
На очередном заседании в пятницу Банк России не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16%, как в целом и ожидалось. Большее внимание привлекли обновленные среднесрочные прогнозы регулятора, а также его риторика на пресс-конференции.
Прогноз диапазона ключевой ставки на конец 2024 года был повышен до 15-16% по сравнению с 13,5-15,5% в феврале. Столь жесткие ожидания объясняются устойчивостью инфляции, в отношении которой регулятор повысил прогноз на конец 2024 года до 4,3-4,8% (ранее 4,0-4,5%).
Прогноз сальдо счета текущих операций на конец года был улучшен до $50 млрд с $42 млрд в феврале. Это могло быть связано с благоприятной конъюнктурой на рынке нефти: оценка средней цены на нефть марки Brent была повышена до $85 за баррель (ранее $80 за баррель), что обусловлено улучшением прогноза по экспорту товаров, до $425 млрд в 2024 году (ранее $414 млрд).
Тем не менее мы полагаем, что Банк России все же перейдет к смягчению монетарной политики во второй половине года. Эффект от ужесточения денежно-кредитной политики может носить отложенный характер, а ослабление рубля и нормализация рынка труда могут оказать более выраженный эффект в виде сжатия потребительского спроса, что мы сейчас наблюдаем.
Российский рынок сегодня будет торговаться без оглядки на зарубежные площадки, публикаций важной статистики не запланировано. Мы не исключаем пониженной волатильности на срочной и валютной секциях биржи.
С точки зрения корпоративных новостей сегодня ожидается ряд публикаций. Совет директоров "Артген биотех" может вынести рекомендацию по дивидендам. Результаты за I квартал 2024 года опубликуют ТКГ-1, "Юнипро", и "РусГидро".
В пятницу на Московской бирже состоялись дебютные торги акциям МТС Банка, IPO которого прошло по верхней границе ценового диапазона (2500 руб за одну акцию), книга заявок была переподписана почти в 15 раз. Таким образом, на рынке могут оказаться около 157 млрд рублей, зарезервированных ранее под участие в размещении МТС Банка.
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