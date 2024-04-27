Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторы выкупают просадку - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240427/vykup-847756833.html
Инвесторы выкупают просадку
Инвесторы выкупают просадку - 27.04.2024, ПРАЙМ
Инвесторы выкупают просадку
Рынок вырос по итогам торгов в пятницу: индекс Мосбиржи повысился на 0,3%, индекс РТС — на 0,7%. Несмотря на достаточно жесткие заявления Банка России,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T08:40+0300
2024-04-27T08:40+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
курсы валют
?1714196418
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рынок вырос по итогам торгов в пятницу: индекс Мосбиржи повысился на 0,3%, индекс РТС — на 0,7%. Несмотря на достаточно жесткие заявления Банка России, инвесторы воспользовались возможностью купить подешевевшие за последние пару дней акции.На очередном заседании в пятницу Банк России не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16%, как в целом и ожидалось. Большее внимание привлекли обновленные среднесрочные прогнозы регулятора, а также его риторика на пресс-конференции.Прогноз диапазона ключевой ставки на конец 2024 года был повышен до 15-16% по сравнению с 13,5-15,5% в феврале. Столь жесткие ожидания объясняются устойчивостью инфляции, в отношении которой регулятор повысил прогноз на конец 2024 года до 4,3-4,8% (ранее 4,0-4,5%).Прогноз сальдо счета текущих операций на конец года был улучшен до $50 млрд с $42 млрд в феврале. Это могло быть связано с благоприятной конъюнктурой на рынке нефти: оценка средней цены на нефть марки Brent была повышена до $85 за баррель (ранее $80 за баррель), что обусловлено улучшением прогноза по экспорту товаров, до $425 млрд в 2024 году (ранее $414 млрд).Тем не менее мы полагаем, что Банк России все же перейдет к смягчению монетарной политики во второй половине года. Эффект от ужесточения денежно-кредитной политики может носить отложенный характер, а ослабление рубля и нормализация рынка труда могут оказать более выраженный эффект в виде сжатия потребительского спроса, что мы сейчас наблюдаем.Российский рынок сегодня будет торговаться без оглядки на зарубежные площадки, публикаций важной статистики не запланировано. Мы не исключаем пониженной волатильности на срочной и валютной секциях биржи.С точки зрения корпоративных новостей сегодня ожидается ряд публикаций. Совет директоров "Артген биотех" может вынести рекомендацию по дивидендам. Результаты за I квартал 2024 года опубликуют ТКГ-1, "Юнипро", и "РусГидро".В пятницу на Московской бирже состоялись дебютные торги акциям МТС Банка, IPO которого прошло по верхней границе ценового диапазона (2500 руб за одну акцию), книга заявок была переподписана почти в 15 раз. Таким образом, на рынке могут оказаться около 157 млрд рублей, зарезервированных ранее под участие в размещении МТС Банка.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Анна Буйлакова
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
Анна Буйлакова
https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, курсы валют
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций, Курсы валют
08:40 27.04.2024
 

Инвесторы выкупают просадку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
Все материалы
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рынок вырос по итогам торгов в пятницу: индекс Мосбиржи повысился на 0,3%, индекс РТС — на 0,7%. Несмотря на достаточно жесткие заявления Банка России, инвесторы воспользовались возможностью купить подешевевшие за последние пару дней акции.
На очередном заседании в пятницу Банк России не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16%, как в целом и ожидалось. Большее внимание привлекли обновленные среднесрочные прогнозы регулятора, а также его риторика на пресс-конференции.
Прогноз диапазона ключевой ставки на конец 2024 года был повышен до 15-16% по сравнению с 13,5-15,5% в феврале. Столь жесткие ожидания объясняются устойчивостью инфляции, в отношении которой регулятор повысил прогноз на конец 2024 года до 4,3-4,8% (ранее 4,0-4,5%).
Прогноз сальдо счета текущих операций на конец года был улучшен до $50 млрд с $42 млрд в феврале. Это могло быть связано с благоприятной конъюнктурой на рынке нефти: оценка средней цены на нефть марки Brent была повышена до $85 за баррель (ранее $80 за баррель), что обусловлено улучшением прогноза по экспорту товаров, до $425 млрд в 2024 году (ранее $414 млрд).
Тем не менее мы полагаем, что Банк России все же перейдет к смягчению монетарной политики во второй половине года. Эффект от ужесточения денежно-кредитной политики может носить отложенный характер, а ослабление рубля и нормализация рынка труда могут оказать более выраженный эффект в виде сжатия потребительского спроса, что мы сейчас наблюдаем.
Российский рынок сегодня будет торговаться без оглядки на зарубежные площадки, публикаций важной статистики не запланировано. Мы не исключаем пониженной волатильности на срочной и валютной секциях биржи.
С точки зрения корпоративных новостей сегодня ожидается ряд публикаций. Совет директоров "Артген биотех" может вынести рекомендацию по дивидендам. Результаты за I квартал 2024 года опубликуют ТКГ-1, "Юнипро", и "РусГидро".
В пятницу на Московской бирже состоялись дебютные торги акциям МТС Банка, IPO которого прошло по верхней границе ценового диапазона (2500 руб за одну акцию), книга заявок была переподписана почти в 15 раз. Таким образом, на рынке могут оказаться около 157 млрд рублей, зарезервированных ранее под участие в размещении МТС Банка.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковроссийский рынок акцийКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала