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Власти продлили обязательную продажу валютной выручки
Власти продлили обязательную продажу валютной выручки - 27.04.2024, ПРАЙМ
Власти продлили обязательную продажу валютной выручки
Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T15:41+0300
2024-04-27T15:41+0300
2024-04-27T15:57+0300
кабмин
валютная выручка экспортеров
продажа валютной выручки
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка", — говорится в сообщении кабмина. Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов. При этом, добавляется в публикации, постановление увеличивает срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами до 120 дней.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков ранее в пятницу сообщил, что Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости продления действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
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валютная выручка экспортеров, продажа валютной выручки
Кабмин, валютная выручка экспортеров, продажа валютной выручки
Власти продлили обязательную продажу валютной выручки
Правительство продлило обязательную продажу валютной выручки до 30 апреля 2025 года
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка", — говорится в сообщении кабмина.
Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.
При этом, добавляется в публикации, постановление увеличивает срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами до 120 дней.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков ранее в пятницу сообщил, что Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости продления действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
Набиуллина высказалась о возможном продлении продажи валютной выручки