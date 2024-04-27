https://1prime.ru/20240427/vyruchka-847775757.html

Власти продлили обязательную продажу валютной выручки

Власти продлили обязательную продажу валютной выручки - 27.04.2024, ПРАЙМ

Власти продлили обязательную продажу валютной выручки

Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года,... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T15:41+0300

2024-04-27T15:41+0300

2024-04-27T15:57+0300

кабмин

валютная выручка экспортеров

продажа валютной выручки

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года, сообщается в Telegram-канале кабмина. "Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка", — говорится в сообщении кабмина. Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов. При этом, добавляется в публикации, постановление увеличивает срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами до 120 дней.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в конце января сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В правительстве положительно оценили эффективность такой меры, которая сейчас действует до 30 апреля текущего года. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков ранее в пятницу сообщил, что Минфин РФ сохраняет позицию о необходимости продления действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

https://1prime.ru/20240426/vyruchka-847742780.html

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валютная выручка экспортеров, продажа валютной выручки