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"Яндекс" передал "дочке" часть своих акций для мотивационной программы - 27.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240427/yandeks-847772489.html
"Яндекс" передал "дочке" часть своих акций для мотивационной программы
"Яндекс" передал "дочке" часть своих акций для мотивационной программы - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" передал "дочке" часть своих акций для мотивационной программы
Дочерняя структура "Яндекса" "Яндекс.Технологии" стала владельцем 3,7% акций компании, которые будут использоваться в будущем для мотивационной программы,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T14:11+0300
2024-04-27T14:11+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Дочерняя структура "Яндекса" "Яндекс.Технологии" стала владельцем 3,7% акций компании, которые будут использоваться в будущем для мотивационной программы, следует из сообщения "Яндекса" и комментария ее пресс-службы. ООО "Яндекс.Технологии" приобрело 14,2 миллиона акций, что составляет 3,73% от общего числа акций МКПАО "Яндекс" (379,5 миллиона), следует из материалов компании. "Это нужно для будущей мотивационной программы "Яндекса", - пояснили РИА Новости в пресс-службе. Согласно данным ЕГРЮЛ, руководителем ООО "Яндекс.Технологии" выступает Дмитрий Масюк - директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса". "Яндекс" с сентября 2022 года заменил опционы на акции для сотрудников, участвующих в опционной программе, на повышение окладов и премий. Это было связано с остановкой торгов акциями "Яндекса" на NASDAQ. Сейчас завершается реструктуризация компании, в результате которой международный бизнес остается у нидерландской Yandex N.V., а основной бизнес в России продается за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами "Яндекса". Новой головной компанией в РФ стало МКПАО "Яндекс", акции которого, как ожидается, начнут торговаться на Московской бирже в ближайшее время. Мосбиржа в начале апреля сообщала, что допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс" с 15 мая.
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россия, яндекс, новости
Экономика, РОССИЯ, Яндекс, Новости
14:11 27.04.2024
 
"Яндекс" передал "дочке" часть своих акций для мотивационной программы

"Яндекс.Технологии" получила 3,7% акций "Яндекса" для мотивационной программы

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Дочерняя структура "Яндекса" "Яндекс.Технологии" стала владельцем 3,7% акций компании, которые будут использоваться в будущем для мотивационной программы, следует из сообщения "Яндекса" и комментария ее пресс-службы.
ООО "Яндекс.Технологии" приобрело 14,2 миллиона акций, что составляет 3,73% от общего числа акций МКПАО "Яндекс" (379,5 миллиона), следует из материалов компании. "Это нужно для будущей мотивационной программы "Яндекса", - пояснили РИА Новости в пресс-службе.
Согласно данным ЕГРЮЛ, руководителем ООО "Яндекс.Технологии" выступает Дмитрий Масюк - директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса".
"Яндекс" с сентября 2022 года заменил опционы на акции для сотрудников, участвующих в опционной программе, на повышение окладов и премий. Это было связано с остановкой торгов акциями "Яндекса" на NASDAQ.
Сейчас завершается реструктуризация компании, в результате которой международный бизнес остается у нидерландской Yandex N.V., а основной бизнес в России продается за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов во главе с менеджерами "Яндекса". Новой головной компанией в РФ стало МКПАО "Яндекс", акции которого, как ожидается, начнут торговаться на Московской бирже в ближайшее время. Мосбиржа в начале апреля сообщала, что допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс" с 15 мая.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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