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Бельгия выступила за постепенный ввод запрета на реэкспорт российского СПГ

Бельгия выступила за постепенный ввод запрета на реэкспорт российского СПГ - 27.04.2024, ПРАЙМ

Бельгия выступила за постепенный ввод запрета на реэкспорт российского СПГ

Брюсель выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт российского сжиженного природного газа. Это позволит "не подпитывать российский военный бюджет". С... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T10:27+0300

2024-04-27T10:27+0300

2024-04-27T10:27+0300

энергетика

спг

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Брюсель выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт российского сжиженного природного газа. Это позволит "не подпитывать российский военный бюджет". С таким заявлением выступила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен. "С этой целью федеральное правительство выступает за постепенное прекращение реэкспорта российского СПГ через европейские порты", — написала она в соцсети X. Ранее о возможности ввода ограничений на поставки СПГ из РФ в Европу сообщали в Германии и Швеции. Такие меры рассматриваются в рамках 14-го пакета санкций ЕС, который сейчас находится на стадии предварительной подготовки.

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спг, санкции против рф, бельгия