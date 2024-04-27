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Бельгия выступила за постепенный ввод запрета на реэкспорт российского СПГ
Бельгия выступила за постепенный ввод запрета на реэкспорт российского СПГ - 27.04.2024, ПРАЙМ
Бельгия выступила за постепенный ввод запрета на реэкспорт российского СПГ
Брюсель выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт российского сжиженного природного газа. Это позволит "не подпитывать российский военный бюджет". С... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:27+0300
2024-04-27T10:27+0300
2024-04-27T10:27+0300
энергетика
спг
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Брюсель выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт российского сжиженного природного газа. Это позволит "не подпитывать российский военный бюджет". С таким заявлением выступила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен. "С этой целью федеральное правительство выступает за постепенное прекращение реэкспорта российского СПГ через европейские порты", — написала она в соцсети X. Ранее о возможности ввода ограничений на поставки СПГ из РФ в Европу сообщали в Германии и Швеции. Такие меры рассматриваются в рамках 14-го пакета санкций ЕС, который сейчас находится на стадии предварительной подготовки.
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спг, санкции против рф, бельгия
Энергетика, СПГ, санкции против РФ, БЕЛЬГИЯ
Бельгия выступила за постепенный ввод запрета на реэкспорт российского СПГ
Ван дер Стратен: Бельгия выступает за постепенный запрет реэкспорта СПГ из РФ
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - ПРАЙМ. Брюсель выступает за поэтапное введение запрета на реэкспорт российского сжиженного природного газа. Это позволит "не подпитывать российский военный бюджет". С таким заявлением выступила министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.
"С этой целью федеральное правительство выступает за постепенное прекращение реэкспорта российского СПГ через европейские порты", — написала она в соцсети X.
Ранее о возможности ввода ограничений на поставки СПГ из РФ в Европу сообщали в Германии и Швеции. Такие меры рассматриваются в рамках 14-го пакета санкций ЕС, который сейчас находится на стадии предварительной подготовки.