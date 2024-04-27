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Реальные зарплаты увеличились в России в феврале

Реальные зарплаты увеличились в России в феврале - 27.04.2024, ПРАЙМ

Реальные зарплаты увеличились в России в феврале

Реальные зарплаты в России в феврале 2024 года ускорили рост до 10,8% в годовом выражении с 8,5% в январе, свидетельствуют данные Росстата. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T19:08+0300

2024-04-27T19:08+0300

2024-04-27T19:08+0300

реальные зарплаты

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в феврале 2024 года ускорили рост до 10,8% в годовом выражении с 8,5% в январе, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В феврале этого года по сравнению с январем реальные зарплаты выросли на 3,2%. За январь-февраль они прибавили 10% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 78 432 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 19,3%. Минэкономразвития ожидает, что реальные зарплаты в России в текущем году вырастут на 6,5%. В прошлом году их рост по итогам года составил 7,8%.

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реальные зарплаты