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Реальные зарплаты увеличились в России в феврале
Реальные зарплаты увеличились в России в феврале - 27.04.2024, ПРАЙМ
Реальные зарплаты увеличились в России в феврале
Реальные зарплаты в России в феврале 2024 года ускорили рост до 10,8% в годовом выражении с 8,5% в январе, свидетельствуют данные Росстата. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T19:08+0300
2024-04-27T19:08+0300
2024-04-27T19:08+0300
реальные зарплаты
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в феврале 2024 года ускорили рост до 10,8% в годовом выражении с 8,5% в январе, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В феврале этого года по сравнению с январем реальные зарплаты выросли на 3,2%. За январь-февраль они прибавили 10% в годовом выражении. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 78 432 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 19,3%. Минэкономразвития ожидает, что реальные зарплаты в России в текущем году вырастут на 6,5%. В прошлом году их рост по итогам года составил 7,8%.
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реальные зарплаты
Реальные зарплаты увеличились в России в феврале
Росстат: реальные зарплаты в России в феврале выросли на 10,8 процентов
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в феврале 2024 года ускорили рост до 10,8% в годовом выражении с 8,5% в январе, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В феврале этого года по сравнению с январем реальные зарплаты выросли на 3,2%. За январь-февраль они прибавили 10% в годовом выражении.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 78 432 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 19,3%.
Минэкономразвития ожидает, что реальные зарплаты в России в текущем году вырастут на 6,5%. В прошлом году их рост по итогам года составил 7,8%.
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