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"Постыдилась бы". В Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России - 27.04.2024, ПРАЙМ
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"Постыдилась бы". В Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России
"Постыдилась бы". В Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Постыдилась бы". В Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России
Елена Зеленская в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе заявляла, что Украина, "несмотря на атаки России", делает все для обеспечения ядерной... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:39+0300
2024-04-27T11:39+0300
елена зеленская
россия
украина
ядерная безопасность
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Елена Зеленская в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе заявляла, что Украина, "несмотря на атаки России", делает все для обеспечения ядерной безопасности. Пользователи соцсети Х уличили ее во лжи."Почему тогда Украина наносит удары по Запорожской атомной электростанции? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?", - спросил жену Владимира Зеленского Steveopines.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругие пользователи также задались этим вопросом, подчеркнув, что ложь Зеленской отвратительна."Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!" —заключил Grażyna Nowak.Запорожская атомная электростанция находится в городе Энергодар. Она является крупнейшей АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. С апреля украинские беспилотники возобновили атаки на ЗАЭС. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания глав оборонных ведомств стран ШОС, удары ВСУ по станции приведут к катастрофическим последствиям.
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елена зеленская, россия, украина, ядерная безопасность
Елена Зеленская, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерная безопасность
11:39 27.04.2024
 
"Постыдилась бы". В Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России

Пользователи соцсети X набросились на жену Зеленского из-за слов о России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие Зеленского в Белый дом
Прибытие Зеленского в Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Елена Зеленская в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе заявляла, что Украина, "несмотря на атаки России", делает все для обеспечения ядерной безопасности. Пользователи соцсети Х уличили ее во лжи.
"Почему тогда Украина наносит удары по Запорожской атомной электростанции? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?", - спросил жену Владимира Зеленского Steveopines.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Другие пользователи также задались этим вопросом, подчеркнув, что ложь Зеленской отвратительна.
"Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!" —заключил Grażyna Nowak.
Запорожская атомная электростанция находится в городе Энергодар. Она является крупнейшей АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности.
С апреля украинские беспилотники возобновили атаки на ЗАЭС. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания глав оборонных ведомств стран ШОС, удары ВСУ по станции приведут к катастрофическим последствиям.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
США верят в шансы на победу Украины в конфликте с Россией, заявил Салливан
Вчера, 19:56
 
Елена ЗеленскаяРОССИЯУКРАИНАядерная безопасность
 
 
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