https://1prime.ru/20240427/zelenskaya-847764710.html

"Постыдилась бы". В Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России

"Постыдилась бы". В Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Постыдилась бы". В Сети набросились на жену Зеленского из-за слов о России

Елена Зеленская в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе заявляла, что Украина, "несмотря на атаки России", делает все для обеспечения ядерной... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T11:39+0300

2024-04-27T11:39+0300

2024-04-27T11:39+0300

елена зеленская

россия

украина

ядерная безопасность

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Елена Зеленская в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе заявляла, что Украина, "несмотря на атаки России", делает все для обеспечения ядерной безопасности. Пользователи соцсети Х уличили ее во лжи."Почему тогда Украина наносит удары по Запорожской атомной электростанции? Ты хоть когда-нибудь можешь сказать правду?", - спросил жену Владимира Зеленского Steveopines.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругие пользователи также задались этим вопросом, подчеркнув, что ложь Зеленской отвратительна."Сколько денег ты получила на свой счет, чтобы писать такую чушь? Постыдилась бы!" —заключил Grażyna Nowak.Запорожская атомная электростанция находится в городе Энергодар. Она является крупнейшей АЭС в Европе по числу блоков и установленной мощности. С апреля украинские беспилотники возобновили атаки на ЗАЭС. Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания глав оборонных ведомств стран ШОС, удары ВСУ по станции приведут к катастрофическим последствиям.

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елена зеленская, россия, украина, ядерная безопасность