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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии - 27.04.2024, ПРАЙМ

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии рядом с регентством Гарут, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. | 27.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-27T20:18+0300

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происшествия

индонезия

землетрясение

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии рядом с регентством Гарут, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. "Произошло землетрясение магнитудой 6,5. Местоположение землетрясения: в 151 километре к юго-западу от регентства Гарут, Западная Ява. Глубина: 10 километров, возможности цунами нет", — указывается в публикации в Twitter-аккаунте агентства.Индонезийский архипелаг состоит из более чем 18 тысяч островов, которые располагаются вдоль экватора на 6,5 тысяч км. Крупнейшая в мире островная страна окружена так называемым Тихоокеанским огненным кольцом — цепью сейсмически активных зон и вулканов, протянувшейся от берегов Мексики до Новой Зеландии. Землетрясения происходят в этом регионе в среднем 1-2 раза в неделю.Самым крупным землетрясением в регионе в текущем веке произошло 26 декабря 2004 года магнитудой от 9.1 до 9.3. Произошел сдвиг тектонических плит на протяжении 1 200 км. Образовавшееся цунами высотой до десяти метров достигло берегов Индонезии, Таиланда, Шри-Ланки, юга Индии и восточного побережья Африки. В результате погибли, по разным оценкам, от 225 до 300 тысяч человек в 14 странах, пострадали около 2,2 миллиона. Экономический ущерб Таиланда оценивался в $5 млрд, Индонезии - в $4,5 млрд, Индии - в $1,6 млрд, Мальдивских островов - в $1,3 млрд.

https://1prime.ru/20240418/zemletryasenie-847504399.html

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индонезия, землетрясение