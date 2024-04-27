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ВСУ жалуются на плохое состояние румынского оружия, пишет СМИ - 27.04.2024, ПРАЙМ
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ВСУ жалуются на плохое состояние румынского оружия, пишет СМИ
ВСУ жалуются на плохое состояние румынского оружия, пишет СМИ - 27.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ жалуются на плохое состояние румынского оружия, пишет СМИ
Украинская армия жалуется на плачевное состояние румынских 122-мм РСЗО APR-40, пишет Российская газета. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:10+0300
2024-04-27T16:14+0300
вооружения
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румыния
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Украинская армия жалуется на плачевное состояние румынских 122-мм РСЗО APR-40, пишет Российская газета.По данным газеты, упомянутые реактивные установки выпустили почти сорок лет назад. Военные 118-й механизированной бригады недовольны работой машин DAC 665T с полным приводом, которые нужны для установки пакетов с направляющими, отмечают журналисты издания.Указывается, что данное оборудование уже пришло с неисправностью, поэтому украинские инженеры вынуждены были его лично ремонтировать.РГ сообщает, что APR-40 отличается от советских БМ-21 "Град" только шасси. При этом DAC 665T уступают Уралам-4320 по многим факторам. Мощность их дизельных двигателей составляет 215 лошадиных сил. Скорость по шоссе — 85 километров в час. Боевая масса — 13710 килограммов. Экипаж вместит трех человек.Кроме пусковых установок выпускались также транспортно-заряжающие автомобили, перевозящие по сорок реактивных снарядов. Однако информация об их получении украинскими военными на данный момент отсутствует, подытожило издание.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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всу, румыния, поставки оружия украине
Вооружения, ВСУ, РУМЫНИЯ, поставки оружия Украине
16:10 27.04.2024 (обновлено: 16:14 27.04.2024)
 
ВСУ жалуются на плохое состояние румынского оружия, пишет СМИ

РГ: боевики ВСУ жалуются на плохое состояние румынских 122-мм РСЗО APR-40

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Украинская армия жалуется на плачевное состояние румынских 122-мм РСЗО APR-40, пишет Российская газета.
По данным газеты, упомянутые реактивные установки выпустили почти сорок лет назад. Военные 118-й механизированной бригады недовольны работой машин DAC 665T с полным приводом, которые нужны для установки пакетов с направляющими, отмечают журналисты издания.
Указывается, что данное оборудование уже пришло с неисправностью, поэтому украинские инженеры вынуждены были его лично ремонтировать.
РГ сообщает, что APR-40 отличается от советских БМ-21 "Град" только шасси. При этом DAC 665T уступают Уралам-4320 по многим факторам. Мощность их дизельных двигателей составляет 215 лошадиных сил. Скорость по шоссе — 85 километров в час. Боевая масса — 13710 килограммов. Экипаж вместит трех человек.
Кроме пусковых установок выпускались также транспортно-заряжающие автомобили, перевозящие по сорок реактивных снарядов. Однако информация об их получении украинскими военными на данный момент отсутствует, подытожило издание.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
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ВооруженияВСУРУМЫНИЯпоставки оружия Украине
 
 
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