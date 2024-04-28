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Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами

Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами - 28.04.2024, ПРАЙМ

Сбербанк опубликовал инструкцию по обмену замороженными активами

До 30 апреля текущего года клиенты Сбербанка с помощью веб-версии банка могут поучаствовать в обмене замороженными активами, для этого им нужно подать заявку на | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T09:29+0300

2024-04-28T09:29+0300

2024-04-28T09:29+0300

россия

замороженные российские активы

сбербанк

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. До 30 апреля текущего года клиенты Сбербанка с помощью веб-версии банка могут поучаствовать в обмене замороженными активами, для этого им нужно подать заявку на заключение сделки по продаже ценных бумаг, сообщается на сайте веб-версии банка. Так, в мобильном банке можно также найти инструкцию, как физлицо может вернуть деньги, воспользовавшись сервисом банка. Как указывается, необходимо перейти по персональной ссылке, которую банк прислал в СМС. Далее нужно авторизоваться в веб-версии "Сбербанк Онлайн" и подтвердить открытие специального брокерского счета до 29 апреля 2024 года. "Перейдите к открытому счету через раздел "Инвестиции" − вы увидите информационный баннер о возможности продать заблокированные активы. Нажмите "Узнать подробнее". Воспользуйтесь памяткой по проведению торгов. Успейте подать заявку до 30 апреля 2024 года", - говорится далее в инструкции. При этом обращается внимание, что заявку можно подать только один раз, изменение или отмена отправленной заявки невозможна. В пресс-службе Сбербанка рассказали агентству РИА Новости, что клиенты должны подать до 30 апреля, так как всем брокерам нужно время для сверки клиентских поручений для участия в выкупе перед отправкой организатору торгов - "Инвестиционной палате". Она завершит прием заявок 8 мая. Прием заявок осуществляется при посредничестве брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Физлица-резиденты могут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов. Выкуп пройдет в соответствии с указом президента России от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, замороженные российские активы, сбербанк