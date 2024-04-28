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Песков назвал изъятие активов России "гвоздем в гроб" западной экономики - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал изъятие активов России "гвоздем в гроб" западной экономики
Песков назвал изъятие активов России "гвоздем в гроб" западной экономики - 28.04.2024, ПРАЙМ
Песков назвал изъятие активов России "гвоздем в гроб" западной экономики
Изъятие заблокированных активов России станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономики, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T12:32+0300
2024-04-28T12:45+0300
россия
запад
замороженные российские активы
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Изъятие заблокированных активов России станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономики, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Если это (конфискация российских активов - ред.) произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат", - сообщил пресс-секретарь президента в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Кроме того, как отметил Песков, об ответе России на конфискацию ее средств пока говорить рано, однако в стране также есть западные деньги. В этой связи он подчеркнул, что Россия в случае изъятия средств будет бесконечно отстаивать свои интересы, в том числе в судах.Как подчеркнул пресс-секретарь президента, иностранные инвесторы и страны в случае конфискации российских средств на Западе впредь будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги. По его словам, из-за одного глупого решения доверие Запада может исчезнуть за одну ночь, в восстанавливаться оно будет десятилетиями.
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россия, запад, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЗАПАД, замороженные российские активы
12:32 28.04.2024 (обновлено: 12:45 28.04.2024)
 
Песков назвал изъятие активов России "гвоздем в гроб" западной экономики

Песков назвал возможную конфискацию российских активов гвоздем в гроб экономики

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Изъятие заблокированных активов России станет солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономики, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если это (конфискация российских активов - ред.) произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет такой, знаете, солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат", - сообщил пресс-секретарь президента в интервью Павлу Зарубину.
Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Кроме того, как отметил Песков, об ответе России на конфискацию ее средств пока говорить рано, однако в стране также есть западные деньги. В этой связи он подчеркнул, что Россия в случае изъятия средств будет бесконечно отстаивать свои интересы, в том числе в судах.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента, иностранные инвесторы и страны в случае конфискации российских средств на Западе впредь будут десять раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги. По его словам, из-за одного глупого решения доверие Запада может исчезнуть за одну ночь, в восстанавливаться оно будет десятилетиями.
 
РОССИЯЗАПАДзамороженные российские активы
 
 
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