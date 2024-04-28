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СМИ узнали, почему Германия выступает против конфискации российских активов
СМИ узнали, почему Германия выступает против конфискации российских активов - 28.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему Германия выступает против конфискации российских активов
Германия не поддерживает конфискацию активов РФ, из-за риска новых исков к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет Wall Street Journal. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T20:04+0300
2024-04-28T20:04+0300
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Германия не поддерживает конфискацию активов РФ, из-за риска новых исков к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет Wall Street Journal. По данным издания, "Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть от 300 миллиардов долларов заблокированных активов Банка России. Отмечается, что Берлин опасается нового витка исков к Германии за ее преступления в ходе Второй мировой войны.Берлин утверждает, что согласно международному праву частные лица не имеют права подавать иски против государств в иностранных судах. Кроме того, государственные активы защищены от конфискации. Немецкие официальные лица подчеркнули, что нарушение этого принципа в отношении России может поставить под угрозу давнюю правовую позицию Германии.В марте глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева. Лидеры ЕС обсудят идею на саммите 21-22 марта.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов Банка России станет "солидным гвоздем" в гроб западной экономики.
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россия, германия, активы, замороженные российские активы
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, активы, замороженные российские активы
СМИ узнали, почему Германия выступает против конфискации российских активов
WSJ: ФРГ боится, что изъятие активов РФ станет причиной новых исков к Берлину
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ.
Германия не поддерживает конфискацию активов РФ, из-за риска новых исков к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет Wall Street Journal
.
По данным издания, "Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть от 300 миллиардов долларов заблокированных активов Банка России. Отмечается, что Берлин опасается нового витка исков к Германии за ее преступления в ходе Второй мировой войны.
Берлин утверждает, что согласно международному праву частные лица не имеют права подавать иски против государств в иностранных судах. Кроме того, государственные активы защищены от конфискации.
Немецкие официальные лица подчеркнули, что нарушение этого принципа в отношении России может поставить под угрозу давнюю правовую позицию Германии.
МИД прокомментировал идею уступить новые регионы в обмен на активы
В марте глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил направить доходы от заблокированных активов на закупки вооружений для Киева. Лидеры ЕС обсудят идею на саммите 21-22 марта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов Банка России станет "солидным гвоздем" в гроб западной экономики.