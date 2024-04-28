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"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12 - 28.04.2024, ПРАЙМ
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"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12
"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12 - 28.04.2024, ПРАЙМ
"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12
"Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, чтобы не создавать очередей на АЗС,... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T19:02+0300
2024-04-28T19:02+0300
россия
м-12
м-12 "восток"
азс
автодор
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, чтобы не создавать очередей на АЗС, сообщает пресс-служба госкомпании. Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе. "Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом, удастся избежать искусственных очередей на АЗС", — отметили в пресс-службе. В "Автодоре" также отметили, что на заправочных станциях М-12 "Восток" достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме. Также в компании призвали не задерживаться у заправочного комплекса, а остановки на отдых делать на многофункциональных зонах (перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и т.д.), которые расположены на трассе через каждые 50-80 км.
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россия, м-12, м-12 "восток", азс, автодор
РОССИЯ, М-12, М-12 "Восток", АЗС, Автодор
19:02 28.04.2024
 
"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12

"Автодор" призвал заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12

© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкПодготовка трассы М-12 к открытию
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Нафис Сиразетдинов
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, чтобы не создавать очередей на АЗС, сообщает пресс-служба госкомпании.
Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе.
"Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом, удастся избежать искусственных очередей на АЗС", — отметили в пресс-службе.
В "Автодоре" также отметили, что на заправочных станциях М-12 "Восток" достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме.
Также в компании призвали не задерживаться у заправочного комплекса, а остановки на отдых делать на многофункциональных зонах (перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и т.д.), которые расположены на трассе через каждые 50-80 км.
Подготовка трассы М-12 к открытию - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
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22 февраля, 21:09
 
РОССИЯМ-12М-12 "Восток"АЗСАвтодор
 
 
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