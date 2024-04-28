https://1prime.ru/20240428/avtotor-847795606.html
"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12
"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12 - 28.04.2024, ПРАЙМ
"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12
"Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, чтобы не создавать очередей на АЗС,... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T19:02+0300
2024-04-28T19:02+0300
2024-04-28T19:02+0300
россия
м-12
м-12 "восток"
азс
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/47/842634738_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_44558f699e773132bd62b74c243e22fd.jpg
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, чтобы не создавать очередей на АЗС, сообщает пресс-служба госкомпании. Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе. "Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом, удастся избежать искусственных очередей на АЗС", — отметили в пресс-службе. В "Автодоре" также отметили, что на заправочных станциях М-12 "Восток" достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме. Также в компании призвали не задерживаться у заправочного комплекса, а остановки на отдых делать на многофункциональных зонах (перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и т.д.), которые расположены на трассе через каждые 50-80 км.
https://1prime.ru/20240222/843149129.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/47/842634738_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_c2465a50fd416028ff50902ca91a5a8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, м-12, м-12 "восток", азс, автодор
РОССИЯ, М-12, М-12 "Восток", АЗС, Автодор
"Автодор" дал совет перед поездкой по трассе М-12
"Автодор" призвал заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Автодор" призывает водителей заранее заправляться перед поездкой по трассе М12 "Восток", соединяющей Москву и Казань, чтобы не создавать очередей на АЗС, сообщает пресс-служба госкомпании.
Ранее в соцсетях появилась информация о километровых пробках на АЗС на этой трассе.
"Автодор" призывает водителей, путешествующих по М-12 "Восток", заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка. Таким образом, удастся избежать искусственных очередей на АЗС", — отметили в пресс-службе.
В "Автодоре" также отметили, что на заправочных станциях М-12 "Восток" достаточное количество топлива, персонал работает в усиленном режиме.
Также в компании призвали не задерживаться у заправочного комплекса, а остановки на отдых делать на многофункциональных зонах (перекусить, погулять, сделать зарядку, прогуляться с питомцем и т.д.), которые расположены на трассе через каждые 50-80 км.
Хуснуллин заявил, что по М-12 до Казани уже проехали 3,6 миллионов раз