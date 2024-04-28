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Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ
Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ - 28.04.2024, ПРАЙМ
Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ
Раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились "взорвать Беларусь", сообщил телеканал ОНТ. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T21:30+0300
2024-04-28T21:30+0300
происшествия
белоруссия
вербовка
студенты
украина
всу
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МИНСК, 28 апр – ПРАЙМ. Раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились "взорвать Беларусь", сообщил телеканал ОНТ. "Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей. Убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни", — говорится в анонсе фильма, который будет показан в понедельник. В фильме обещают рассказать, "как группа подростков во главе с украинской "чырвонай жабай" готовилась взорвать Беларусь, кто такие "черные соловьи" и что хотели сделать завербованные боевые единицы". Речь идет о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета. В анонсе говорится о террористической ячейке "Черные соловьи", командиром которой называется гражданка Украины Мария Мисюк, среди других участников указаны имена пяти человек.Ранее Министерство обороны Украины подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
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белоруссия
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белоруссия, вербовка, студенты, украина, всу
Происшествия, БЕЛОРУССИЯ, Вербовка, студенты, УКРАИНА, ВСУ
21:30 28.04.2024
 
Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ

ОНТ: раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами белорусских студентов

© Unsplash/Aleksei ZaitcevМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия
© Unsplash/Aleksei Zaitcev
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МИНСК, 28 апр – ПРАЙМ. Раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились "взорвать Беларусь", сообщил телеканал ОНТ.
"Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей. Убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни", — говорится в анонсе фильма, который будет показан в понедельник.
В фильме обещают рассказать, "как группа подростков во главе с украинской "чырвонай жабай" готовилась взорвать Беларусь, кто такие "черные соловьи" и что хотели сделать завербованные боевые единицы".
Речь идет о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета. В анонсе говорится о террористической ячейке "Черные соловьи", командиром которой называется гражданка Украины Мария Мисюк, среди других участников указаны имена пяти человек.
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МИД Швеции признал, что разрешает вербовку граждан посольством Украины
28 марта, 11:38
Ранее Министерство обороны Украины подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
 
ПроисшествияБЕЛОРУССИЯВербовкастудентыУКРАИНАВСУ
 
 
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