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Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ
Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ - 28.04.2024, ПРАЙМ
Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ
Раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились "взорвать Беларусь", сообщил телеканал ОНТ. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T21:30+0300
2024-04-28T21:30+0300
2024-04-28T21:30+0300
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МИНСК, 28 апр – ПРАЙМ. Раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились "взорвать Беларусь", сообщил телеканал ОНТ. "Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей. Убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни", — говорится в анонсе фильма, который будет показан в понедельник. В фильме обещают рассказать, "как группа подростков во главе с украинской "чырвонай жабай" готовилась взорвать Беларусь, кто такие "черные соловьи" и что хотели сделать завербованные боевые единицы". Речь идет о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета. В анонсе говорится о террористической ячейке "Черные соловьи", командиром которой называется гражданка Украины Мария Мисюк, среди других участников указаны имена пяти человек.Ранее Министерство обороны Украины подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
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Происшествия, БЕЛОРУССИЯ, Вербовка, студенты, УКРАИНА, ВСУ
Украинские спецслужбы вербовали белорусских студентов, сообщили СМИ
ОНТ: раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами белорусских студентов
МИНСК, 28 апр – ПРАЙМ. Раскрыт факт вербовки украинскими спецслужбами группы белорусских студентов, которые готовились "взорвать Беларусь", сообщил телеканал ОНТ.
"Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей. Убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни", — говорится в анонсе фильма, который будет показан в понедельник.
В фильме обещают рассказать, "как группа подростков во главе с украинской "чырвонай жабай" готовилась взорвать Беларусь, кто такие "черные соловьи" и что хотели сделать завербованные боевые единицы".
Речь идет о задержании нескольких студентов Белорусского национального технического университета. В анонсе говорится о террористической ячейке "Черные соловьи", командиром которой называется гражданка Украины Мария Мисюк, среди других участников указаны имена пяти человек.
МИД Швеции признал, что разрешает вербовку граждан посольством Украины
Ранее Министерство обороны Украины подтвердило наличие в рядах ВСУ наемнико виз 50 иностранных государств. ГУР отмечает, что в числе наемников есть "бойцы, ветераны сил спецопераций и других воинских подразделений" из США, Британии, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.