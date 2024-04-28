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В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией - 28.04.2024, ПРАЙМ
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В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией
Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", сообщил... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T20:11+0300
2024-04-28T20:11+0300
политика
эстония
россия
российско-эстонская граница
кпп
закрытие кпп
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", сообщил эстонский министр финансов Март Вырклаэв. В апреле власти Эстонии решили перевести работу пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный — с 1 мая переход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно с 7.00 до 23.00. В ведомстве отметили, что данному решению поспособствовали две причины: эффективное соблюдение санкций и экономия энергии."Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Также здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется", — сообщил министр радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR). Как отмечает ERR, по оценке властей эстонской волости Сетомаа, из-за этой инициативы может пострадать ее бюджет, также это может негативно сказаться на гражданах Эстонии, работающих на предприятиях, действующих на приграничных территориях. В феврале сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области закрывается на реконструкцию, однако пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться.
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эстония, россия, российско-эстонская граница, кпп, закрытие кпп
Политика, ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, российско-эстонская граница, КПП, закрытие КПП
20:11 28.04.2024
 
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

Минфин Эстонии предложил закрывать КПП "Койдула" на границе с РФ по ночам

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", сообщил эстонский министр финансов Март Вырклаэв.
В апреле власти Эстонии решили перевести работу пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный — с 1 мая переход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно с 7.00 до 23.00.
В ведомстве отметили, что данному решению поспособствовали две причины: эффективное соблюдение санкций и экономия энергии.
"Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Также здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется", — сообщил министр радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
Как отмечает ERR, по оценке властей эстонской волости Сетомаа, из-за этой инициативы может пострадать ее бюджет, также это может негативно сказаться на гражданах Эстонии, работающих на предприятиях, действующих на приграничных территориях.
Финский пограничный пункт пропуска автомобилей МАПП Нуйамаа на границе РФ и Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
СМИ разузнали о последствиях закрытия российско-финской границы
22 апреля, 14:52
В феврале сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области закрывается на реконструкцию, однако пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться.
 
ПолитикаЭСТОНИЯРОССИЯроссийско-эстонская границаКППзакрытие КПП
 
 
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