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В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией - 28.04.2024, ПРАЙМ

В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", сообщил... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T20:11+0300

2024-04-28T20:11+0300

2024-04-28T20:11+0300

политика

эстония

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российско-эстонская граница

кпп

закрытие кпп

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам после того, как такое решение было принято в отношении КПП "Нарва-1", сообщил эстонский министр финансов Март Вырклаэв. В апреле власти Эстонии решили перевести работу пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный — с 1 мая переход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом будет открыт ежедневно с 7.00 до 23.00. В ведомстве отметили, что данному решению поспособствовали две причины: эффективное соблюдение санкций и экономия энергии."Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Также здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется", — сообщил министр радионовостям Эстонского национального телерадиовещания (ERR). Как отмечает ERR, по оценке властей эстонской волости Сетомаа, из-за этой инициативы может пострадать ее бюджет, также это может негативно сказаться на гражданах Эстонии, работающих на предприятиях, действующих на приграничных территориях. В феврале сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области закрывается на реконструкцию, однако пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться.

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эстония, россия, российско-эстонская граница, кпп, закрытие кпп