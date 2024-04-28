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В США забеспокоились, как быстро русские засекут украинские F-16 - 28.04.2024, ПРАЙМ
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В США забеспокоились, как быстро русские засекут украинские F-16
В США забеспокоились, как быстро русские засекут украинские F-16 - 28.04.2024, ПРАЙМ
В США забеспокоились, как быстро русские засекут украинские F-16
Летом 2024 года США должны предоставить Украине первую партию самых боеспособных самолетов F-16, однако для этих истребителей борьба с российским вооружением... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T08:45+0300
2024-04-28T08:52+0300
вооружения
россия
украина
запад
военная помощь украине
f-16
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Летом 2024 года США должны предоставить Украине первую партию самых боеспособных самолетов F-16, однако для этих истребителей борьба с российским вооружением станет самой сложной задачей, с которой они когда-либо сталкивались, пишет издание Business Insider.Так, авторы газеты уточняют, вскоре Киеву поставят истребители F-16, которые выполняли и по сей день выполняют самые сложные боевые задачи в разных уголках мира. Тем не менее, борьба с российскими беспилотниками и системой ПВО С-300 и С-400 может стать тяжелым испытанием для самолетов, несмотря на их звание самых инновационных из украинских самолетов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Украинские F-16 против России — это будет, вне всяких сомнений, самый тяжелый сценарий, с которым наши истребители столкнутся нос к носу", — рассказал изданию подполковник ВВС в отставке Джон Баум, ныне работающий старшим научным сотрудником в Митчелловском институте аэрокосмических исследований.Как ранее сообщал информационный портал Oryx, с начала российской спецоперации Украина уже потеряла как минимум 86 самолетов, что лишний раз подтверждает, с какой опасностью столкнутся летчики в воздушном пространстве Украины.Как, в свою очередь, отметил военный аналитик и бывший летчик морской авиации Бринн Таннехилл, Вооруженные силы России применяют в зоне боевых действий новейшее вооружение, и самой серьезной проблемой F-16 будет ограниченность оперативного пространства. То есть после взлета самолеты будут тут же попадать в зону досягаемости российских систем ПВО, не имея запаса нейтральной территории, откуда можно безопасно приближаться к боевому пространству.Тем не менее, опрошенные изданием эксперты говорят, что F-16 смогут создать для украинской системы ПВО дополнительный эшелон, так как в последние месяцы она значительно ослабела, пока Киев ждал согласования палатой представителей США нового транша военной помощи, который может помочь Украине пополнить обмелевшие запасы очень важных для нее ракет-перехватчиков.
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россия, украина, запад, военная помощь украине, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине, F-16
08:45 28.04.2024 (обновлено: 08:52 28.04.2024)
 
В США забеспокоились, как быстро русские засекут украинские F-16

Business Insider: F-16 на Украине ждут самые опасные бои

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкИстребители F-16 во время авиапарада
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Летом 2024 года США должны предоставить Украине первую партию самых боеспособных самолетов F-16, однако для этих истребителей борьба с российским вооружением станет самой сложной задачей, с которой они когда-либо сталкивались, пишет издание Business Insider.
Так, авторы газеты уточняют, вскоре Киеву поставят истребители F-16, которые выполняли и по сей день выполняют самые сложные боевые задачи в разных уголках мира. Тем не менее, борьба с российскими беспилотниками и системой ПВО С-300 и С-400 может стать тяжелым испытанием для самолетов, несмотря на их звание самых инновационных из украинских самолетов.
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"Украинские F-16 против России — это будет, вне всяких сомнений, самый тяжелый сценарий, с которым наши истребители столкнутся нос к носу", — рассказал изданию подполковник ВВС в отставке Джон Баум, ныне работающий старшим научным сотрудником в Митчелловском институте аэрокосмических исследований.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Военнослужащим СВО отправили новую партию машин
Вчера, 20:09
Как ранее сообщал информационный портал Oryx, с начала российской спецоперации Украина уже потеряла как минимум 86 самолетов, что лишний раз подтверждает, с какой опасностью столкнутся летчики в воздушном пространстве Украины.
Как, в свою очередь, отметил военный аналитик и бывший летчик морской авиации Бринн Таннехилл, Вооруженные силы России применяют в зоне боевых действий новейшее вооружение, и самой серьезной проблемой F-16 будет ограниченность оперативного пространства. То есть после взлета самолеты будут тут же попадать в зону досягаемости российских систем ПВО, не имея запаса нейтральной территории, откуда можно безопасно приближаться к боевому пространству.
Тем не менее, опрошенные изданием эксперты говорят, что F-16 смогут создать для украинской системы ПВО дополнительный эшелон, так как в последние месяцы она значительно ослабела, пока Киев ждал согласования палатой представителей США нового транша военной помощи, который может помочь Украине пополнить обмелевшие запасы очень важных для нее ракет-перехватчиков.
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАЗАПАДвоенная помощь УкраинеF-16
 
 
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