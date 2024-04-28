https://1prime.ru/20240428/finlyandiya-847790030.html

Володин раскрыл последствия антироссийской политики для Финляндии

Володин раскрыл последствия антироссийской политики для Финляндии - 28.04.2024, ПРАЙМ

Володин раскрыл последствия антироссийской политики для Финляндии

Своим решением закрыть границы с Россией Финляндия лишает себя возможности развиваться, для финнов такая политика не закончится ничем хорошим, поделился своим... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T10:00+0300

2024-04-28T10:00+0300

2024-04-28T10:00+0300

россия

финляндия

вячеслав володин

закрытие границы с финляндией

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Своим решением закрыть границы с Россией Финляндия лишает себя возможности развиваться, для финнов такая политика не закончится ничем хорошим, поделился своим мнением спикер Госдумы Вячеслав Володин."Обсуждали с вами решение финских властей о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с нашей страной. С самого начала было совершенно очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся. Экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам. Но руководство Финляндии, опустив железный занавес, наказало своих граждан, лишило страну возможности развиваться", - рассказал депутат в своем Telegram-канале. Кроме того, депутат добавил, что из-за своей антироссийской политики Фнляндия столкнулась с остановкой туристического потока, закрытием бизнеса и опустением муниципалитетов. В этой связи Володин упомянул финский муниципалитет Виролахти, расположенный недалеко от границы с Россией, который планируют объединить с городом Хамина в той же провинции из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов.На этом фоне, дополняет депутат, теперь финские власти просят у Евросоюза 10 миллиардов евро для финансирования приграничных с Россией районов. "Это не что иное, как первые результаты вступления Финляндии в НАТО и, как следствие, потери суверенитета. И кого они этим наказали?", - подчеркнул спикер нижней палаты. По решению правительства Финляндии ее граница с Россией закрыта до дальнейшего уведомления. Хельсинки начали вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.

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