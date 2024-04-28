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Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста
Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста - 28.04.2024, ПРАЙМ
Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста
После настпуления судного дня они пожалеют о всех своих оплошностях, заявил заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский, кооментируя социальной... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T09:23+0300
2024-04-28T09:23+0300
2024-04-28T09:23+0300
россия
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крымский мост
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. После настпуления судного дня они пожалеют о всех своих оплошностях, заявил заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский, кооментируя социальной сети Х угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста.Ранее литовский посол опубликовал на своей странице в X коллаж с намеком на готовящийся ракетный удар по Крымскому мосту.Полянский же в ответ на это подчеркнул, что "раболепных американских болонок" из Прибалтики вдохновляет твит нынешнего главы МИД Польши Радослава Сикорского о причастности США к диверсии на "Северных потоках"."Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях", — написал политик.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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россия, запад, крымский мост
РОССИЯ, ЗАПАД, Крымский мост
Полянский ответил на угрозы литовского посла в адрес Крымского моста
Полянский ответил послу Литвы на коллаж с Крымским мостом и ракетой
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. После настпуления судного дня они пожалеют о всех своих оплошностях, заявил заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский, кооментируя социальной сети Х угрозы посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса в адрес Крымского моста.
Ранее литовский посол опубликовал на своей странице в X коллаж с намеком на готовящийся ракетный удар по Крымскому мосту.
Полянский же в ответ на это подчеркнул, что "раболепных американских болонок" из Прибалтики вдохновляет твит нынешнего главы МИД Польши Радослава Сикорского о причастности США к диверсии на "Северных потоках".
"Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях", — написал политик.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.