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На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder

На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder - 28.04.2024, ПРАЙМ

На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder

В мае на выставке на Поклонной горе в Москве можно будет увидеть трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80, сообщает... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T07:42+0300

2024-04-28T07:42+0300

2024-04-28T07:42+0300

россия

выставка

танк leopard

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В мае на выставке на Поклонной горе в Москве можно будет увидеть трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80, сообщает корреспондент РИА Новости. Сейчас за ограждениями можно разглядеть немецкую боевую машину пехоты Marder и немецкий танк Leopard. На обеих машинах немецкий флаг. Кроме того, на выставке можно будет увидеть технику Киева - Т-72 и БТР-80. Ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выставка, танк leopard