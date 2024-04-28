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На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder
На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder - 28.04.2024, ПРАЙМ
На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder
В мае на выставке на Поклонной горе в Москве можно будет увидеть трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80, сообщает... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T07:42+0300
2024-04-28T07:42+0300
2024-04-28T07:42+0300
россия
выставка
танк leopard
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В мае на выставке на Поклонной горе в Москве можно будет увидеть трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80, сообщает корреспондент РИА Новости. Сейчас за ограждениями можно разглядеть немецкую боевую машину пехоты Marder и немецкий танк Leopard. На обеих машинах немецкий флаг. Кроме того, на выставке можно будет увидеть технику Киева - Т-72 и БТР-80. Ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".
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россия, выставка, танк leopard
РОССИЯ, выставка, танк Leopard
На Поклонной горе в Москве выставили трофейный танк Leopard и БМП Marder
На Поклонную гору в Москве привезли трофейные Leopard, Marder, Т-72 и БТР-80 ВСУ
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В мае на выставке на Поклонной горе в Москве можно будет увидеть трофейные немецкие танк Leopard и боевая машина Marder, украинские Т-72 и БТР-80, сообщает корреспондент РИА Новости.
Сейчас за ограждениями можно разглядеть немецкую боевую машину пехоты Marder и немецкий танк Leopard. На обеих машинах немецкий флаг.
Кроме того, на выставке можно будет увидеть технику Киева - Т-72 и БТР-80.
Ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что выставка на Поклонной горе, где представлены трофейные виды вооружений, вызовет большой интерес у россиян, поскольку "они должны видеть поверженную технику".