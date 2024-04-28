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Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ЯО для защиты ЕС - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ЯО для защиты ЕС
Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ЯО для защиты ЕС - 28.04.2024, ПРАЙМ
Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ЯО для защиты ЕС
Оппозиция раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T23:21+0300
2024-04-28T23:21+0300
вооружения
франция
ядерное оружие
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ПАРИЖ, 28 апр — ПРАЙМ. Оппозиция раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС. Ранее во время речи о будущем Европы в Сорбонне Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, что, по его словам, позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией. "Макрон говорит, что он хочет начать дискуссии о совместном использовании ядерного оружия с европейскими странами. Это крайне серьёзно, потому что затрагивает вопрос французского суверенитета", — заявил глава списка от партии республиканцев на выборах в Европарламент Ксавье Беллами в эфире телеканала Cnews. Его слова подверглись критике со стороны всех политических партий. "Глава государства нанес очередной удар авторитету французского ядерного оружия. Он все валит в одну кучу. Поделиться ядерным оружием? Лишиться нашего суверенитета? Это решение принадлежит не президенту, а народу", — заявила левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) в коммюнике. Евродепутат от партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" Тьери Мариани заявил, что Макрон стал "угрозой нации". Лидер фракции LFI во французском Национальном собрании Матильда Пано заявила, что не будет использовать ядерное оружие ради другой страны. Она назвала предложения Макрона безответственными и увеличивающими риск ядерной войны в Европе.Депутат LFI Бастьен Лашо также отметил в Х, что Макрон "хочет ликвидировать стратегическую автономию Франции". Макрон ранее уже озвучивал идею "общего ядерного зонтика" ЕС. Он заявлял, что Париж несет ответственность за защиту ЕС, указывая на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания.
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франция, ядерное оружие
Вооружения, ФРАНЦИЯ, ядерное оружие
23:21 28.04.2024
 
Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ЯО для защиты ЕС

Оппозиция раскритиковала Макрона за слова об использовании ЯО для защиты ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 28 апр — ПРАЙМ. Оппозиция раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС.
Ранее во время речи о будущем Европы в Сорбонне Макрон заявил, что Евросоюзу необходима общая оборонная стратегия, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, что, по его словам, позволит выстроить гарантии безопасности, которых ждут в Европе, а также соседские отношения с Россией.
"Макрон говорит, что он хочет начать дискуссии о совместном использовании ядерного оружия с европейскими странами. Это крайне серьёзно, потому что затрагивает вопрос французского суверенитета", — заявил глава списка от партии республиканцев на выборах в Европарламент Ксавье Беллами в эфире телеканала Cnews.
Его слова подверглись критике со стороны всех политических партий.
"Глава государства нанес очередной удар авторитету французского ядерного оружия. Он все валит в одну кучу. Поделиться ядерным оружием? Лишиться нашего суверенитета? Это решение принадлежит не президенту, а народу", — заявила левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) в коммюнике.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
Макрон рассказал о военной помощи Украине от Франции и Германии
Вчера, 06:35
Евродепутат от партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" Тьери Мариани заявил, что Макрон стал "угрозой нации".
Лидер фракции LFI во французском Национальном собрании Матильда Пано заявила, что не будет использовать ядерное оружие ради другой страны. Она назвала предложения Макрона безответственными и увеличивающими риск ядерной войны в Европе.
Депутат LFI Бастьен Лашо также отметил в Х, что Макрон "хочет ликвидировать стратегическую автономию Франции".
Макрон ранее уже озвучивал идею "общего ядерного зонтика" ЕС. Он заявлял, что Париж несет ответственность за защиту ЕС, указывая на то, что у интересов Франции есть европейское измерение, что наделяет Париж особой ответственностью, которая, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания.
 
ВооруженияФРАНЦИЯядерное оружие
 
 
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