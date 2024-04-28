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Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России
Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России - 28.04.2024, ПРАЙМ
Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России
В Латвии нет альтернативы лекарствам из России и Белоруссии, заявили в Министерстве здравоохранения республики. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T17:11+0300
2024-04-28T17:11+0300
россия
латвия
лекарства
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В Латвии нет альтернативы лекарствам из России и Белоруссии, заявили в Министерстве здравоохранения республики."Замены им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках", – цитирует TV3 заявление министерства.В настоящее время в закупки Национальной службы здравоохранения Латвии не входят российские лекарства или оборудование, однако около 10% необходимых Латвии медикаментов все еще поступают из России и Белоруссии.Ранее в конце 2023 года премьеры Латвии, Литвы и Эстонии заявили о согласии в единообразном применении санкций против России и Белоруссии.
https://1prime.ru/20240423/lekarstva-847609111.html
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россия, латвия, лекарства
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, лекарства
17:11 28.04.2024
 
Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России

TV3: Латвия не нашла альтернативы лекарствам из России и Белоруссии

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛатвия
Латвия
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В Латвии нет альтернативы лекарствам из России и Белоруссии, заявили в Министерстве здравоохранения республики.
"Замены им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках", – цитирует TV3 заявление министерства.
В настоящее время в закупки Национальной службы здравоохранения Латвии не входят российские лекарства или оборудование, однако около 10% необходимых Латвии медикаментов все еще поступают из России и Белоруссии.
Ранее в конце 2023 года премьеры Латвии, Литвы и Эстонии заявили о согласии в единообразном применении санкций против России и Белоруссии.
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