https://1prime.ru/20240428/medikamenty-847794697.html

Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России

Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России - 28.04.2024, ПРАЙМ

Минздрав Латвии не нашел альтернативы медикаментам из России

В Латвии нет альтернативы лекарствам из России и Белоруссии, заявили в Министерстве здравоохранения республики. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T17:11+0300

2024-04-28T17:11+0300

2024-04-28T17:11+0300

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В Латвии нет альтернативы лекарствам из России и Белоруссии, заявили в Министерстве здравоохранения республики."Замены им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках", – цитирует TV3 заявление министерства.В настоящее время в закупки Национальной службы здравоохранения Латвии не входят российские лекарства или оборудование, однако около 10% необходимых Латвии медикаментов все еще поступают из России и Белоруссии.Ранее в конце 2023 года премьеры Латвии, Литвы и Эстонии заявили о согласии в единообразном применении санкций против России и Белоруссии.

https://1prime.ru/20240423/lekarstva-847609111.html

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россия, латвия, лекарства