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В Польше заявили о необходимости минных полей на границе с РФ и Белоруссией - 28.04.2024, ПРАЙМ
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В Польше заявили о необходимости минных полей на границе с РФ и Белоруссией
В Польше заявили о необходимости минных полей на границе с РФ и Белоруссией - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили о необходимости минных полей на границе с РФ и Белоруссией
На польской и литовской границах с РФ и Белоруссией необходимо установить минные поля и построить укрепления, считает бывший замминистра национальной обороны... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T23:42+0300
2024-04-28T23:42+0300
польша
украина
россия
укрепление
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На польской и литовской границах с РФ и Белоруссией необходимо установить минные поля и построить укрепления, считает бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак. "Опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонительные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время", - заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. При этом польский генерал подчеркнул, что "угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет". Скшипчак отметил, что необходимо подготовиться и создать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат. Президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону пояснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Он добавил, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно и страны Запада должны подумать о своих дальнейших шагах. РФ готова к диалогу.
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польша
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польша, украина, россия, укрепление
ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ, укрепление
23:42 28.04.2024
 
В Польше заявили о необходимости минных полей на границе с РФ и Белоруссией

Скшипчак: на границе с РФ и Белоруссией необходимо установить минные поля

© РИА Новости . Гавро Дешич | Перейти в медиабанкЗнак "Стоп"
Знак Стоп - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Гавро Дешич
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На польской и литовской границах с РФ и Белоруссией необходимо установить минные поля и построить укрепления, считает бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.
"Опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонительные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время", - заявил Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi.
При этом польский генерал подчеркнул, что "угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет".
Скшипчак отметил, что необходимо подготовиться и создать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат.
#Зенитные ракетные комплексы Бук - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
В Польше заявили, что зенитный зонтик над Украиной становится "дырявым"
Вчера, 23:03
Президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону пояснил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Он добавил, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно и страны Запада должны подумать о своих дальнейших шагах. РФ готова к диалогу.
 
ПОЛЬШАУКРАИНАРОССИЯукрепление
 
 
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