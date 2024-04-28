https://1prime.ru/20240428/mneniya-analitikov-847789494.html

Рубль на первой "праздничной" неделе попробует удержаться к доллару

Рубль на первой "праздничной" неделе попробует удержаться к доллару - 28.04.2024, ПРАЙМ

Рубль на первой "праздничной" неделе попробует удержаться к доллару

Курс российской валюты вырос против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на удлиненной рабочей неделе, хотя ее завершение сопровождалось ощутимым... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T09:33+0300

2024-04-28T09:33+0300

2024-04-28T09:33+0300

мнения аналитиков

?1714286023

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Курс российской валюты вырос против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на удлиненной рабочей неделе, хотя ее завершение сопровождалось ощутимым отскоком их курсов вверх.При этом основные инвалюты обновили в течение недели минимумы за несколько недель: доллар – с 13 марта - 91,24 рубля, юань – с 6 марта - 12,4965 рубля, евро – с 9 февраля - 97,52 рубля.Фактором поддержки рубля стал пик налогового периода апреля, в рамках которого компании уплатят в бюджет более 3,5 триллиона рублей, оценивают эксперты.Кроме того, рублевые "быки" использовали для своей игры тему пролонгации временной обязанности экспортеров по продаже валютной выручки, сроки которой заканчиваются в апреле. Обсуждения этой темы в СМИ нашли в конце недели свое подтверждение в соответствующем заявлении правительства РФ.В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю снизился на 75 копеек до 92,40 рубля, юаня — на 14 копеек до 12,7 рубля, евро – на 49 копеек до 98,9 рубля.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла в район 8,25 тысячи против 8,15 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ПОКАЗАЛ ХАРАКТЕРРубль начал рабочую неделю стабилизацией против основных валют на Мосбирже после активного роста в предыдущую пятницу. Давление на рубль пришло со стороны геополитических рисков, обострившихся на фоне продвижения в США законопроектов, направленных против России.Однако среднесрочный импульс к коррекционному укреплению российской валюты сохранился и преобладал в течение большей части удлиненной рабочей недели.При этом игроки рынка спокойно "переварили" оценки Минэкономразвития, которое спрогнозировало средний курс доллара в 2024 году на уровне 94,7 рубля, в 2025 году - 98,6 рубля, в 2026 и 2027 годах - на уровне 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно. Осенью прошлого года министерство прогнозировало курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 рубля за доллар соответственно.Минэкономразвития также прогнозирует экспортную цену российской нефти в 2024-2027 годах в среднем на уровне 65 долларов за баррель. В сентябре оценки составляли около 70 долларов.ПРОГНОЗЫЗавершение рабочей недели рубль провел в попытках стабилизации-коррекции вниз против основных валют после ощутимого укрепления в первой половине недели. При этом ЦБ РФ дал сигнал о сохранении жесткой риторики ЦБ РФ в сфере денежно-кредитной политики (ДКП), что несколько поддержало рубль в растущем тренде и отсрочило до рабочей субботы его ослабление.Банк России в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений третий раз подряд - на уровне 16% годовых. Баланс рисков для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте остается смещенным в сторону проинфляционных, сообщил Банк России. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, также отметил регулятор.Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2024 год до 15-16% с 13,5-15,5% и поднял прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,5-3,5% с прежней оценки 1-2%.Также стало известно, что правительство России утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов. Такое решение подстрахует валютный рынок от волатильности, поддерживая его ликвидность.На следующей неделе полноценными будут только два рабочих дня – четверг и пятница. В понедельник и вторник Московская биржа проводит торги, но в стране в эти дни будут продолжаться первые "майские" длинные выходные, и активность торгов ожидается низкой.В этих условиях рубль может сохранить устойчивость, а курс попробует остаться около 92 рублей с потенциалом опуститься ниже этой отметки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков