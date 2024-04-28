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В Госдуме объяснили, для чего иногда нужно отключать Wi-Fi и Bluetooth
В Госдуме объяснили, для чего иногда нужно отключать Wi-Fi и Bluetooth - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили, для чего иногда нужно отключать Wi-Fi и Bluetooth
Иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не используются в данный момент, так как мошенники могут отследить по ним телефон, сообщил член комитета | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T05:37+0300
2024-04-28T05:37+0300
2024-04-28T06:39+0300
мошенничество
россия
wi-fi
bluetooth
мошенничество
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не используются в данный момент, так как мошенники могут отследить по ним телефон, сообщил член комитета Госдуме по информполитике Антон Немкин. "Мошенники используют специальное оборудование, которое позволяет отслеживать местоположение пользователя по модулю Wi-Fi… Советую всегда держать Wi-Fi и Bluetooth отключенными, если они не нужным вам в данный момент, чтобы избежать подобной слежки", - рассказал депутат РИА Новости. По его словам, что впоследствии данные о том, какие места посещает человек, могут передаваться третьим лицам и использоваться в противоправных целях. Немкин также подчеркнул, что подобное отслеживание ведется даже в том случае, если пользователь не подключен в данный момент к беспроводной сети, но беспроводной модуль его устройства активирован и продолжает поиск сетей для подключения. "В условиях постоянно растущей активности мошенников в цифровой среде также набирает популярность метод скрытого контроля за абонентом – злоумышленники могут установить его, чтобы перенаправлять данные с вашего устройства на любой другой абонентский номер", - добавил парламентарий. По словам Немкина, таким образом злоумышленники также могут узнать о локациях, которые человек посещает, а с помощью полученных банковских сообщений, даже отслеживать финансы и спланировать их хищение. По его словам, для того, чтобы сделать потенциальную жертву объектом слежки, достаточно лишь того, что он предоставит разрешение на отслеживание текущего местоположения с помощью СМС-сообщения.
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россия, wi-fi, bluetooth, мошенничество
Мошенничество, РОССИЯ, Wi-Fi, Bluetooth, мошенничество
В Госдуме объяснили, для чего иногда нужно отключать Wi-Fi и Bluetooth
Депутат Немкин: для избежания слежки иногда следует отключать Wi-Fi и Bluetooth
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не используются в данный момент, так как мошенники могут отследить по ним телефон, сообщил член комитета Госдуме по информполитике Антон Немкин.
"Мошенники используют специальное оборудование, которое позволяет отслеживать местоположение пользователя по модулю Wi-Fi… Советую всегда держать Wi-Fi и Bluetooth отключенными, если они не нужным вам в данный момент, чтобы избежать подобной слежки", - рассказал депутат РИА Новости.
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По его словам, что впоследствии данные о том, какие места посещает человек, могут передаваться третьим лицам и использоваться в противоправных целях. Немкин также подчеркнул, что подобное отслеживание ведется даже в том случае, если пользователь не подключен в данный момент к беспроводной сети, но беспроводной модуль его устройства активирован и продолжает поиск сетей для подключения.
"В условиях постоянно растущей активности мошенников в цифровой среде также набирает популярность метод скрытого контроля за абонентом – злоумышленники могут установить его, чтобы перенаправлять данные с вашего устройства на любой другой абонентский номер", - добавил парламентарий.
По словам Немкина, таким образом злоумышленники также могут узнать о локациях, которые человек посещает, а с помощью полученных банковских сообщений, даже отслеживать финансы и спланировать их хищение. По его словам, для того, чтобы сделать потенциальную жертву объектом слежки, достаточно лишь того, что он предоставит разрешение на отслеживание текущего местоположения с помощью СМС-сообщения.