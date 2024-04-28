https://1prime.ru/20240428/moshenniki-847787005.html

В Госдуме объяснили, для чего иногда нужно отключать Wi-Fi и Bluetooth

В Госдуме объяснили, для чего иногда нужно отключать Wi-Fi и Bluetooth - 28.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме объяснили, для чего иногда нужно отключать Wi-Fi и Bluetooth

Иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не используются в данный момент, так как мошенники могут отследить по ним телефон, сообщил член комитета | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T05:37+0300

2024-04-28T05:37+0300

2024-04-28T06:39+0300

мошенничество

россия

wi-fi

bluetooth

мошенничество

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/11/842551108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_43dcbc33bba40dd046881e2968b69bf9.jpg

МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Иногда необходимо отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не используются в данный момент, так как мошенники могут отследить по ним телефон, сообщил член комитета Госдуме по информполитике Антон Немкин. "Мошенники используют специальное оборудование, которое позволяет отслеживать местоположение пользователя по модулю Wi-Fi… Советую всегда держать Wi-Fi и Bluetooth отключенными, если они не нужным вам в данный момент, чтобы избежать подобной слежки", - рассказал депутат РИА Новости. По его словам, что впоследствии данные о том, какие места посещает человек, могут передаваться третьим лицам и использоваться в противоправных целях. Немкин также подчеркнул, что подобное отслеживание ведется даже в том случае, если пользователь не подключен в данный момент к беспроводной сети, но беспроводной модуль его устройства активирован и продолжает поиск сетей для подключения. "В условиях постоянно растущей активности мошенников в цифровой среде также набирает популярность метод скрытого контроля за абонентом – злоумышленники могут установить его, чтобы перенаправлять данные с вашего устройства на любой другой абонентский номер", - добавил парламентарий. По словам Немкина, таким образом злоумышленники также могут узнать о локациях, которые человек посещает, а с помощью полученных банковских сообщений, даже отслеживать финансы и спланировать их хищение. По его словам, для того, чтобы сделать потенциальную жертву объектом слежки, достаточно лишь того, что он предоставит разрешение на отслеживание текущего местоположения с помощью СМС-сообщения.

https://1prime.ru/20240424/obman-847663834.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wi-fi, bluetooth, мошенничество