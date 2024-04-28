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Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков
Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков - 28.04.2024, ПРАЙМ
Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков
Европа нагнетает напряженность безосновательными страшилками про русских, пытаясь оболванить собственное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T15:24+0300
2024-04-28T15:24+0300
политика
россия
европа
напряженность
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Европа нагнетает напряженность безосновательными страшилками про русских, пытаясь оболванить собственное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавние заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие. "Эти заявления демонстрируют ход мысли: европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить свое население этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед, — абсолютно безосновательно", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Песков подчеркнул, что Россия видит все попытки усилить напряженность в регионе, назвав их стремлением Запада прикрыть свои внутренние проблемы."Кто-то прикрывает свои внутренние экономические проблемы, кто-то — свои внутриполитические проблемы, кто-то пытается компенсировать потери своего имиджа, своего рейтинга и так далее. Мы действительно видим такую кампанию, она имеет место, к сожалению", — сказал Песков.Он отметил, что в настоящее время мало тех, кто готов слушать истину, тем не менее выразив надежду, что желающих узнать правду будет становиться все больше.
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россия, европа, напряженность, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, напряженность, Дмитрий Песков
15:24 28.04.2024
 
Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков

Песков: Европа нагнетает напряженность безосновательными страшилками про русских

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Европа нагнетает напряженность безосновательными страшилками про русских, пытаясь оболванить собственное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал недавние заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие.
"Эти заявления демонстрируют ход мысли: европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить свое население этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед, — абсолютно безосновательно", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Песков подчеркнул, что Россия видит все попытки усилить напряженность в регионе, назвав их стремлением Запада прикрыть свои внутренние проблемы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
13:53
"Кто-то прикрывает свои внутренние экономические проблемы, кто-то — свои внутриполитические проблемы, кто-то пытается компенсировать потери своего имиджа, своего рейтинга и так далее. Мы действительно видим такую кампанию, она имеет место, к сожалению", — сказал Песков.
Он отметил, что в настоящее время мало тех, кто готов слушать истину, тем не менее выразив надежду, что желающих узнать правду будет становиться все больше.
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАнапряженностьДмитрий Песков
 
 
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