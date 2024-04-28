https://1prime.ru/20240428/napryazhennost-847793614.html

Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков

Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков - 28.04.2024, ПРАЙМ

Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков

Европа нагнетает напряженность безосновательными страшилками про русских, пытаясь оболванить собственное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T15:24+0300

2024-04-28T15:24+0300

2024-04-28T15:24+0300

политика

россия

европа

напряженность

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84217/96/842179676_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_476f3e6a696f8aa14af2cba652122045.jpg

МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Европа нагнетает напряженность безосновательными страшилками про русских, пытаясь оболванить собственное население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавние заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие. "Эти заявления демонстрируют ход мысли: европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить свое население этими страшилками про страшных русских, которые никогда не остановятся и пойдут вперед, — абсолютно безосновательно", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Песков подчеркнул, что Россия видит все попытки усилить напряженность в регионе, назвав их стремлением Запада прикрыть свои внутренние проблемы."Кто-то прикрывает свои внутренние экономические проблемы, кто-то — свои внутриполитические проблемы, кто-то пытается компенсировать потери своего имиджа, своего рейтинга и так далее. Мы действительно видим такую кампанию, она имеет место, к сожалению", — сказал Песков.Он отметил, что в настоящее время мало тех, кто готов слушать истину, тем не менее выразив надежду, что желающих узнать правду будет становиться все больше.

https://1prime.ru/20240428/peskov-847792454.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, напряженность, дмитрий песков