https://1prime.ru/20240428/pase-847793070.html
Матвиенко назвала ПАСЕ группой пустых болтунов
Матвиенко назвала ПАСЕ группой пустых болтунов - 28.04.2024, ПРАЙМ
Матвиенко назвала ПАСЕ группой пустых болтунов
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стала группой пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было хорошим, заявила председатель Совфеда... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T14:44+0300
2024-04-28T14:44+0300
2024-04-28T14:44+0300
валентина матвиенко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр — ПРАЙМ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стала группой пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было хорошим, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России". "Очень хорошо, что мы в 2022 году вышли из этой структуры, понимая, что это (русофобия — прим. ред.) не лечится. Это просто не лечится. Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных. И их слова, их рекомендации, пустые резолюции — никакой роли не играют. Никто к ним никакого уважения (не проявляет — ред.), и тем более - в России", — сказала Матвиенко в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста. Она отметила, что ПАСЕ стала ангажированной и русофобской структурой. Матвиенко задалась вопросом, на каких учебниках учились представители ПАСЕ и знакомы ли они с мировой историей." Именно европейские страны были колонизаторами не только африканского континента, но и многих других стран и на протяжении столетий выкачивали ресурсы, уничтожали людей — как настоящие колонизаторы себя вели", — объяснила Матвиенко.Она подчеркнула, что именно СССР, а затем и РФ, всегда выступала за освободительные движения стран, отстаивающих свой национальный суверенитет, и помогала сбросить "оковы колониализма".
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валентина матвиенко, россия
Валентина Матвиенко, РОССИЯ
Матвиенко назвала ПАСЕ группой пустых болтунов
Матвиенко: ПАСЕ стало группой никчемных пустых болтунов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр — ПРАЙМ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стала группой пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было хорошим, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России".
"Очень хорошо, что мы в 2022 году вышли из этой структуры, понимая, что это (русофобия — прим. ред.) не лечится. Это просто не лечится. Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных. И их слова, их рекомендации, пустые резолюции — никакой роли не играют. Никто к ним никакого уважения (не проявляет — ред.), и тем более - в России", — сказала Матвиенко в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Она отметила, что ПАСЕ стала ангажированной и русофобской структурой.
Матвиенко задалась вопросом, на каких учебниках учились представители ПАСЕ и знакомы ли они с мировой историей.
" Именно европейские страны были колонизаторами не только африканского континента, но и многих других стран и на протяжении столетий выкачивали ресурсы, уничтожали людей — как настоящие колонизаторы себя вели", — объяснила Матвиенко.
"Мечтать не вредно". Матвиенко раскрыла давнюю мечту Запада
Она подчеркнула, что именно СССР, а затем и РФ, всегда выступала за освободительные движения стран, отстаивающих свой национальный суверенитет, и помогала сбросить "оковы колониализма".