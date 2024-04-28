https://1prime.ru/20240428/pase-847793070.html

Матвиенко назвала ПАСЕ группой пустых болтунов

Матвиенко назвала ПАСЕ группой пустых болтунов - 28.04.2024, ПРАЙМ

Матвиенко назвала ПАСЕ группой пустых болтунов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стала группой пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было хорошим, заявила председатель Совфеда... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T14:44+0300

2024-04-28T14:44+0300

2024-04-28T14:44+0300

валентина матвиенко

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр — ПРАЙМ. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) стала группой пустых болтунов, решение России выйти из этой организации было хорошим, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к "деколонизации России". "Очень хорошо, что мы в 2022 году вышли из этой структуры, понимая, что это (русофобия — прим. ред.) не лечится. Это просто не лечится. Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных. И их слова, их рекомендации, пустые резолюции — никакой роли не играют. Никто к ним никакого уважения (не проявляет — ред.), и тем более - в России", — сказала Матвиенко в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста. Она отметила, что ПАСЕ стала ангажированной и русофобской структурой. Матвиенко задалась вопросом, на каких учебниках учились представители ПАСЕ и знакомы ли они с мировой историей." Именно европейские страны были колонизаторами не только африканского континента, но и многих других стран и на протяжении столетий выкачивали ресурсы, уничтожали людей — как настоящие колонизаторы себя вели", — объяснила Матвиенко.Она подчеркнула, что именно СССР, а затем и РФ, всегда выступала за освободительные движения стран, отстаивающих свой национальный суверенитет, и помогала сбросить "оковы колониализма".

https://1prime.ru/20240428/rossiya-847792060.html

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валентина матвиенко, россия