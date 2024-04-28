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В МЧС рассказали, когда вода в Кургане спадет ниже опасной отметки

В МЧС рассказали, когда вода в Кургане спадет ниже опасной отметки - 28.04.2024, ПРАЙМ

В МЧС рассказали, когда вода в Кургане спадет ниже опасной отметки

МЧС России ожидает спад уровня воды в реке Тобол рядом с Курганом в ближайшие два-четыре для, сообщили 28 апреля в ведомстве. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T07:53+0300

2024-04-28T07:53+0300

2024-04-28T07:53+0300

россия

паводок

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – ПРАЙМ. МЧС России ожидает спад уровня воды в реке Тобол рядом с Курганом в ближайшие два-четыре для, сообщили 28 апреля в ведомстве. Кроме того, в МЧС уточнили, что в Белозерском округе ожидается умеренный рост воды до 25 сантиметров. Таким образом, в ближайшие один-два дня возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков придомовых территорий населенных пунктов Волосникова, Усть-Суерское Белозерского округа, добавили в МЧС. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, от минус 10 до минус 30 сантиметров.

курганская область

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россия, паводок, курганская область