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В МЧС рассказали, когда вода в Кургане спадет ниже опасной отметки
В МЧС рассказали, когда вода в Кургане спадет ниже опасной отметки - 28.04.2024, ПРАЙМ
В МЧС рассказали, когда вода в Кургане спадет ниже опасной отметки
МЧС России ожидает спад уровня воды в реке Тобол рядом с Курганом в ближайшие два-четыре для, сообщили 28 апреля в ведомстве. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T07:53+0300
2024-04-28T07:53+0300
2024-04-28T07:53+0300
россия
паводок
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – ПРАЙМ. МЧС России ожидает спад уровня воды в реке Тобол рядом с Курганом в ближайшие два-четыре для, сообщили 28 апреля в ведомстве. Кроме того, в МЧС уточнили, что в Белозерском округе ожидается умеренный рост воды до 25 сантиметров. Таким образом, в ближайшие один-два дня возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков придомовых территорий населенных пунктов Волосникова, Усть-Суерское Белозерского округа, добавили в МЧС. На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, от минус 10 до минус 30 сантиметров.
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россия, паводок, курганская область
РОССИЯ, паводок, Курганская область
В МЧС рассказали, когда вода в Кургане спадет ниже опасной отметки
МЧС: в ближайшие дни уровень воды в Тоболе в Кургане упадет ниже опасной отметки
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – ПРАЙМ. МЧС России ожидает спад уровня воды в реке Тобол рядом с Курганом в ближайшие два-четыре для, сообщили 28 апреля в ведомстве.
Кроме того, в МЧС уточнили, что в Белозерском округе ожидается умеренный рост воды до 25 сантиметров.
Таким образом, в ближайшие один-два дня возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков придомовых территорий населенных пунктов Волосникова, Усть-Суерское Белозерского округа, добавили в МЧС.
На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды, от минус 10 до минус 30 сантиметров.