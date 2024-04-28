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В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома - 28.04.2024, ПРАЙМ
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В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома
в своем Telegram-канале. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T08:50+0300
2024-04-28T08:50+0300
происшествия
россия
паводок
оренбургская область
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УФА, 28 апр - ПРАЙМ. За сутки вода в Оренбургской области ушла от 794 жилых домов и 1142 приусадебных участков, рассказали в правительстве региона, написав об этом в своем Telegram-канале. Так, власти уточнили, что на данный момент на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ в совокупности освобождено от воды 22 459 жилых домов и 38 767 приусадебных участков.
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россия, паводок, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Оренбургская область
08:50 28.04.2024
 
В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 794 жилых дома и 1142 участка

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбургской области
Паводок в Оренбургской области - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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УФА, 28 апр - ПРАЙМ. За сутки вода в Оренбургской области ушла от 794 жилых домов и 1142 приусадебных участков, рассказали в правительстве региона, написав об этом в своем Telegram-канале.
Так, власти уточнили, что на данный момент на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ в совокупности освобождено от воды 22 459 жилых домов и 38 767 приусадебных участков.
 
ПроисшествияРОССИЯпаводокОренбургская область
 
 
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