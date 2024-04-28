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В Кремле заявили о стремлении Польши быть "впереди телеги"

В Кремле заявили о стремлении Польши быть "впереди телеги" - 28.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле заявили о стремлении Польши быть "впереди телеги"

Слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить ядерное оружие вызвали страх США и стран Европы, считает пресс-секретарь президента РФ... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T16:42+0300

2024-04-28T16:42+0300

2024-04-28T16:43+0300

вооружения

польша

анджей дуда

дональд туск

ядерное оружие

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить ядерное оружие вызвали страх США и стран Европы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в США и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", — сказал Песков, комментируя слова президента Польши о ядерном оружии в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что власти страны готовы пойти на размещение на территории Польши ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский уточнил, что "никаких дискуссий по этому вопросу в совете министров не проводилось" и напомнил, что, "в соответствии со ст. 146 Конституции Польши, именно совет министров отвечает за ведение польской внешней политики".

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польша, анджей дуда, дональд туск, ядерное оружие