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В Кремле заявили о стремлении Польши быть "впереди телеги" - 28.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле заявили о стремлении Польши быть "впереди телеги"
В Кремле заявили о стремлении Польши быть "впереди телеги" - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле заявили о стремлении Польши быть "впереди телеги"
Слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить ядерное оружие вызвали страх США и стран Европы, считает пресс-секретарь президента РФ... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T16:42+0300
2024-04-28T16:43+0300
вооружения
польша
анджей дуда
дональд туск
ядерное оружие
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить ядерное оружие вызвали страх США и стран Европы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в США и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", — сказал Песков, комментируя слова президента Польши о ядерном оружии в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что власти страны готовы пойти на размещение на территории Польши ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский уточнил, что "никаких дискуссий по этому вопросу в совете министров не проводилось" и напомнил, что, "в соответствии со ст. 146 Конституции Польши, именно совет министров отвечает за ведение польской внешней политики".
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польша, анджей дуда, дональд туск, ядерное оружие
Вооружения, ПОЛЬША, Анджей Дуда, Дональд Туск, ядерное оружие
16:42 28.04.2024 (обновлено: 16:43 28.04.2024)
 
В Кремле заявили о стремлении Польши быть "впереди телеги"

Песков: Польша напугала США заявлениями о размещении ядерного оружия

© AFP / Bartosz Siedlik Анджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© AFP / Bartosz Siedlik
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Слова президента страны Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить ядерное оружие вызвали страх США и стран Европы, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Польша всегда пытается быть впереди телеги. И мне кажется, что заявления Дуды, по-моему, даже вызвали страх в США и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", — сказал Песков, комментируя слова президента Польши о ядерном оружии в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt сказал, что власти страны готовы пойти на размещение на территории Польши ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. В четверг Дуда пригласил Туска на такую встречу 1 мая.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский уточнил, что "никаких дискуссий по этому вопросу в совете министров не проводилось" и напомнил, что, "в соответствии со ст. 146 Конституции Польши, именно совет министров отвечает за ведение польской внешней политики".
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ВооруженияПОЛЬШААнджей ДудаДональд Тускядерное оружие
 
 
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