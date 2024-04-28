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Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы около АЗС

Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы около АЗС - 28.04.2024, ПРАЙМ

Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы около АЗС

Жителей двух населенных пунктов эвакуируют в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны около АЗС, сообщает радиостанция... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T21:01+0300

2024-04-28T21:01+0300

2024-04-28T21:01+0300

вооружения

польша

вов

эвакуация

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ВАРШАВА, 28 апр — ПРАЙМ. Жителей двух населенных пунктов эвакуируют в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны около АЗС, сообщает радиостанция RMF FM. Отмечается, что саперы нейтрализуют бомбу, найденную недалеко от АЗС в гмине Косаково.Предполагается, что специалисты справятся с нейтрализацией боеприпаса примерно за два часа, после чего местные жители смогут вернуться в свои дома."Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего будут эвакуированы около двух тысяч человек из Дембогужи и Казимежи.

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польша, вов, эвакуация