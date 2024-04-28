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Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций

Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций - 28.04.2024, ПРАЙМ

Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций

Власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху, пишет агентство Reuters. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T09:47+0300

2024-04-28T09:47+0300

2024-04-28T09:47+0300

португалия

европа

репарации

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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху, пишет агентство Reuters.Так, согласно заявлению правительства страны, оно хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", но "программы конкретных действий" по выплате репараций у него нет. Кроме того, укаывается, что предыдущие власти придерживались такой же политики.Ранее сообщалось, что, по словам президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, власти государства несут ответственность за "ошибки прошлого" и обязаны ответить за преступления, совершенные при владении колониями. Во время мероприятия с иностранными корреспондентами он сообщил, что страна признает свои ошибки и что эти преступления, включая массовые убийства в колониях, "имеют цену".Португалия владела колониями более пятисот лет, до 1999 года, в их числе входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор. Как писало Reuters, с XV по XIX века шесть миллионов африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.

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португалия, европа, репарации