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Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций
Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций - 28.04.2024, ПРАЙМ
Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций
Власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху, пишет агентство Reuters. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T09:47+0300
2024-04-28T09:47+0300
2024-04-28T09:47+0300
португалия
европа
репарации
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху, пишет агентство Reuters.Так, согласно заявлению правительства страны, оно хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", но "программы конкретных действий" по выплате репараций у него нет. Кроме того, укаывается, что предыдущие власти придерживались такой же политики.Ранее сообщалось, что, по словам президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, власти государства несут ответственность за "ошибки прошлого" и обязаны ответить за преступления, совершенные при владении колониями. Во время мероприятия с иностранными корреспондентами он сообщил, что страна признает свои ошибки и что эти преступления, включая массовые убийства в колониях, "имеют цену".Португалия владела колониями более пятисот лет, до 1999 года, в их числе входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор. Как писало Reuters, с XV по XIX века шесть миллионов африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.
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португалия, европа, репарации
ПОРТУГАЛИЯ, ЕВРОПА, репарации
Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций
Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ.
Власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху, пишет агентство Reuters
.
Так, согласно заявлению правительства страны, оно хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", но "программы конкретных действий" по выплате репараций у него нет. Кроме того, укаывается, что предыдущие власти придерживались такой же политики.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, власти государства несут ответственность за "ошибки прошлого" и обязаны ответить за преступления, совершенные при владении колониями. Во время мероприятия с иностранными корреспондентами он сообщил, что страна признает свои ошибки и что эти преступления, включая массовые убийства в колониях, "имеют цену".
Португалия владела колониями более пятисот лет, до 1999 года, в их числе входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор. Как писало Reuters, с XV по XIX века шесть миллионов африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.