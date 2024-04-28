Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций - 28.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240428/portugaliya-847789912.html
Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций
Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций - 28.04.2024, ПРАЙМ
Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций
Власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху, пишет агентство Reuters. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T09:47+0300
2024-04-28T09:47+0300
португалия
европа
репарации
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/20/764082071_0:49:2756:1599_1920x0_80_0_0_31a00e543ddc3bd63da86f10c640477c.jpg
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху, пишет агентство Reuters.Так, согласно заявлению правительства страны, оно хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", но "программы конкретных действий" по выплате репараций у него нет. Кроме того, укаывается, что предыдущие власти придерживались такой же политики.Ранее сообщалось, что, по словам президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, власти государства несут ответственность за "ошибки прошлого" и обязаны ответить за преступления, совершенные при владении колониями. Во время мероприятия с иностранными корреспондентами он сообщил, что страна признает свои ошибки и что эти преступления, включая массовые убийства в колониях, "имеют цену".Португалия владела колониями более пятисот лет, до 1999 года, в их числе входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор. Как писало Reuters, с XV по XIX века шесть миллионов африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.
португалия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/20/764082071_280:0:2477:1648_1920x0_80_0_0_178ca494d421e3c84e1e8977dffa3eb3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
португалия, европа, репарации
ПОРТУГАЛИЯ, ЕВРОПА, репарации
09:47 28.04.2024
 
Одна европейская страна отказалась от выплаты репараций

Reuters: Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям

© fotolia.com / sassenfeldЛиссабон
Лиссабон - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© fotolia.com / sassenfeld
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Власти Португалии отказались выплачивать репарации за рабство в колониальную эпоху, пишет агентство Reuters.
Так, согласно заявлению правительства страны, оно хочет "углублять взаимоотношения, уважать историческую правду", но "программы конкретных действий" по выплате репараций у него нет. Кроме того, укаывается, что предыдущие власти придерживались такой же политики.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, власти государства несут ответственность за "ошибки прошлого" и обязаны ответить за преступления, совершенные при владении колониями. Во время мероприятия с иностранными корреспондентами он сообщил, что страна признает свои ошибки и что эти преступления, включая массовые убийства в колониях, "имеют цену".
Португалия владела колониями более пятисот лет, до 1999 года, в их числе входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Восточный Тимор. Как писало Reuters, с XV по XIX века шесть миллионов африканцев были насильственно перевезены португальскими судами через Атлантику.
 
ПОРТУГАЛИЯЕВРОПАрепарации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала