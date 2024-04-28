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"Мечтать не вредно". Матвиенко раскрыла давнюю мечту Запада
"Мечтать не вредно". Матвиенко раскрыла давнюю мечту Запада - 28.04.2024, ПРАЙМ
"Мечтать не вредно". Матвиенко раскрыла давнюю мечту Запада
Западные страны давно мечтают развалить Россию, но их мечта никогда не исполнится, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Таким образом... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T13:35+0300
2024-04-28T13:35+0300
2024-04-28T13:35+0300
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 апр - ПРАЙМ. Западные страны давно мечтают развалить Россию, но их мечта никогда не исполнится, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Таким образом она прокомментировала резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о необходимости "деколонизации России"."Конечно, в мечтах у них давно, и они этого не скрывают, развалить Россию, разделить ее на отдельные части, с тем чтобы как раз потом прийти, колонизировать Россию и быть хозяевами в нашей стране. Но, знаете, мечтать не вредно - это никогда не сбудется и не может быть, но градус глупости, необразованности, непрофессионализма просто зашкаливает", - сказала сенатор в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Кроме того, Матвиенко добавила, что Россия представляет собой мощное суверенное государство, которое ведет открытую и независимую внешнюю политику. По ее словам, на Западе "уже зашкаливает такая ядовитая русофобия".
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россия, запад, валентина матвиенко
РОССИЯ, ЗАПАД, Валентина Матвиенко
"Мечтать не вредно". Матвиенко раскрыла давнюю мечту Запада
Матвиенко: Запад давно хочет развалить Россию, но мечтать не вредно