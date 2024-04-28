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В России отметили рост цен на мясо и птицу перед праздниками
В России отметили рост цен на мясо и птицу перед праздниками - 28.04.2024, ПРАЙМ
В России отметили рост цен на мясо и птицу перед праздниками
В России накануне длинных майских праздников отметили рост цен на мясо птицу, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные представителей рынка. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T19:23+0300
2024-04-28T19:23+0300
2024-04-28T19:23+0300
экономика
россия
майские праздники
шашлык
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В России накануне длинных майских праздников отметили рост цен на мясо птицу, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные представителей рынка.Отмечается, что за последнюю неделю апреля оптовая цена на полутушу свинины составила 195 рублей за килограмм относительно 180 рублей неделей ранее. Тушка бройлера – со 155 рублей до 164 рублей за килограмм.Эксперты отмечают, что подобный рост цен является традиционным перед праздниками из-за высокого спроса на мясо и птицу.Ранее "Руспродсоюз" отметил, что стоимость приготовления шашлыка на семью из четырех человек обойдется до 20% дороже, чем в прошлом году.Ранее управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров рассказал, что приготовление шашлыка в неположенном месте может грозит россиянам штрафом и даже уголовным сроком.
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россия, майские праздники, шашлык
Экономика, РОССИЯ, майские праздники, шашлык
В России отметили рост цен на мясо и птицу перед праздниками
"Коммерсантъ": рост цен на мясо и птицу в ЦФО перед праздниками составил 6-8%
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ.
В России накануне длинных майских праздников отметили рост цен на мясо птицу, пишет "Коммерсантъ
" со ссылкой на данные представителей рынка.
Отмечается, что за последнюю неделю апреля оптовая цена на полутушу свинины составила 195 рублей за килограмм относительно 180 рублей неделей ранее. Тушка бройлера – со 155 рублей до 164 рублей за килограмм.
Эксперты отмечают, что подобный рост цен является традиционным перед праздниками из-за высокого спроса на мясо и птицу.
Ранее "Руспродсоюз" отметил, что стоимость приготовления шашлыка на семью из четырех человек обойдется до 20% дороже, чем в прошлом году.
Ранее управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров рассказал, что приготовление шашлыка в неположенном месте может грозит россиянам штрафом и даже уголовным сроком.
Шашлыки “на майские” теперь грозят большим штрафом