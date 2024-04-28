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Самокатчикам в Москве с начала сезона выписали 15 тысяч штрафов
Самокатчикам в Москве с начала сезона выписали 15 тысяч штрафов - 28.04.2024, ПРАЙМ
Самокатчикам в Москве с начала сезона выписали 15 тысяч штрафов
С начала сезона в Москве пользователям самокатов выписали около 15 тысяч штрафов, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T14:25+0300
2024-04-28T14:25+0300
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электросамокаты
штраф
дорожные штрафы
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С начала сезона в Москве пользователям самокатов выписали около 15 тысяч штрафов, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. Как рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, с начала сезона пользователи электросамокатов получили около 15 тысяч штрафов, и еще семь тысяч аккаунтов было заблокировано со стороны операторов СИМ.Отмечается, что штраф приходит за нарушение правил вождения электросамоката, а блокировка аккаунта происходит за аренду лицами, не достигшими совершеннолетия, а также за системные нарушения ПДД."Подсчитали количество нарушителей и взгрустнули", — добавили в дептрансе Москвы. Самыми частными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте, отмечает ведомство.
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россия, самокат, аренда самокатов, электросамокаты, штраф, дорожные штрафы
РОССИЯ, Самокат, аренда самокатов, Электросамокаты, штраф, дорожные штрафы
Самокатчикам в Москве с начала сезона выписали 15 тысяч штрафов
Дептранс: самокатчикам в Москве с начала сезона выписали порядка 15 тыс штрафов
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. С начала сезона в Москве пользователям самокатов выписали около 15 тысяч штрафов, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Как рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, с начала сезона пользователи электросамокатов получили около 15 тысяч штрафов, и еще семь тысяч аккаунтов было заблокировано со стороны операторов СИМ.
Отмечается, что штраф приходит за нарушение правил вождения электросамоката, а блокировка аккаунта происходит за аренду лицами, не достигшими совершеннолетия, а также за системные нарушения ПДД.
"Подсчитали количество нарушителей и взгрустнули", — добавили в дептрансе Москвы.
Самыми частными нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, парковка в неположенном месте, отмечает ведомство.
В Госдуму внесли проект о штрафах по езде на самокатах