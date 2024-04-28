https://1prime.ru/20240428/shashlyk-847770796.html

Шашлыки “на майские” теперь грозят большим штрафом

Шашлыки “на майские” теперь грозят большим штрафом - 28.04.2024, ПРАЙМ

Шашлыки “на майские” теперь грозят большим штрафом

Как жарить шашлыки в городе и на даче, чтобы не получить штраф и даже уголовный срок, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер Zharov Group Евгений... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T03:03+0300

2024-04-28T03:03+0300

2024-04-28T03:03+0300

шашлык

штраф

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83353/26/833532634_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_b62422a36624730c8f264e64259576e4.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Как жарить шашлыки в городе и на даче, чтобы не получить штраф и даже уголовный срок, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров.В городе это возможно только в специально отведенных местах — зонах для пикника. Как правило, это беседки, которые стоят в парках — там уже есть мангал, ящики для песка, стол и стулья. Нужно принести только свои продукты. “Зоны для шашлыков определяют местные органы власти. Например, в Москве около 150 бесплатных зон для пикника”, - говорит эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЖарить шашлык на даче можно, но при соблюдении нескольких требований:Как отмечает Жаров, к костру требования выше, чем к мангалу. Выдержать 50 метров от костра до любой постройки на шести сотках крайне сложно. Поэтому стоит обзавестись мангалом или жаровней. При этом оставлять огонь без присмотра нельзя, а рядом нужно ставить воду или песок, чтобы потушить угли.На природе разжигать огонь и использовать мангал можно, если рядом нет деревьев и кустарников. Минимальное расстояние до лиственных деревьев — 30 метров, а до хвойных — 100 метров. Землю в радиусе 10 метров от огня нужно зачистить от сухой травы и других легковоспламеняющихся предметов. Сам огонь нужно окольцевать минерализованной полосой (чистой почвой) шириной в 40 сантиметров.Разводить огонь и ставить мангал всегда запрещено:Если разжечь костер во дворе многоэтажки, на улице или в парке не в пикниковой зоне, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За нарушение общественного порядка полагается дополнительное наказание. Например, за распитие спиртных напитков в общественном месте, появление в пьяном виде или мелкое хулиганство полагается штраф от 1 до 5 тысяч или до 15 суток административного ареста.На даче или приусадебном участке за нарушение правил разведения огня штраф составит 5 —15 тысяч рублей. А во время действия особого противопожарного режима — до 20 тысяч. За нарушение противопожарных правил в лесу придется заплатить от 15 до 50 тысяч рублей. А если костер стал причиной лесного пожара — до 60 тысяч.“Если пожар испортил чужое имущество, привел к гибели и травмам людей, нарушителю грозит уголовная ответственность. Например, за уничтожение или повреждение чужого имущества стоимостью от 250 тысяч рублей могут оштрафовать на сумму до 120 тысяч или лишить свободы на год”, - предупредил Жаров.

https://1prime.ru/20240427/perevozka-847746906.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

шашлык, штраф, эксклюзив