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Журналисты раскрыли, как западные СМИ блокируют материалы из новых регионов
Журналисты раскрыли, как западные СМИ блокируют материалы из новых регионов - 28.04.2024, ПРАЙМ
Журналисты раскрыли, как западные СМИ блокируют материалы из новых регионов
Европейские СМИ намеренно блокируют материалы, поступающие из новых регионов России, рассказали РИА Новости итальянские и финские журналисты. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T08:59+0300
2024-04-28T08:59+0300
2024-04-28T09:16+0300
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - ПРАЙМ. Европейские СМИ намеренно блокируют материалы, поступающие из новых регионов России, рассказали РИА Новости итальянские и финские журналисты.Так, итальянский журналист Андреа Лучиди рассказал, что западые госканалы отказываются публиковать информацию из новых российских регионов, а работающих там корреспондентов они обвиняют в распространении "российской пропаганды"."Сейчас в европейских СМИ практически нет правдивой информации о СВО, потому что все журналисты, корреспонденты, которые работают на государственные каналы, они на Украине, и государственный канал Италии, например, не хочет материал, который из России, из новых территорий России, мой материал тоже не нужен, например. Коллеги сказали, если вы там, если вы работаете на новой территории, или тоже работаете в России, это потому, что вы - российский пропагандист", - поделился Лучиди. Кроме того, как отметил другой журналист из Финляндии Кости Хейсканен, в его старне ситуация является особенно тяжелой, так как там на государственном уровне отсутствует стремление к передаче правдивой информации об Украине в целом."Все врут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят", - сообщил Хейсканен. По его словам, несмотря на якобы демократию в Финляндии, расскаывать можно далеко не обо всем.
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РОССИЯ, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ
Журналисты раскрыли, как западные СМИ блокируют материалы из новых регионов
Журналисты: СМИ в Европе блокируют материалы из новых регионов России
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 апр - ПРАЙМ. Европейские СМИ намеренно блокируют материалы, поступающие из новых регионов России, рассказали РИА Новости итальянские и финские журналисты.
Так, итальянский журналист Андреа Лучиди рассказал, что западые госканалы отказываются публиковать информацию из новых российских регионов, а работающих там корреспондентов они обвиняют в распространении "российской пропаганды".
"Сейчас в европейских СМИ практически нет правдивой информации о СВО, потому что все журналисты, корреспонденты, которые работают на государственные каналы, они на Украине, и государственный канал Италии, например, не хочет материал, который из России, из новых территорий России, мой материал тоже не нужен, например. Коллеги сказали, если вы там, если вы работаете на новой территории, или тоже работаете в России, это потому, что вы - российский пропагандист", - поделился Лучиди.
Кроме того, как отметил другой журналист из Финляндии Кости Хейсканен, в его старне ситуация является особенно тяжелой, так как там на государственном уровне отсутствует стремление к передаче правдивой информации об Украине в целом.
"Все врут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят", - сообщил Хейсканен.
По его словам, несмотря на якобы демократию в Финляндии, расскаывать можно далеко не обо всем.