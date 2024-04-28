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"Русские смогли". В США рассказали, что случится с дальнобойным оружием ВСУ

"Русские смогли". В США рассказали, что случится с дальнобойным оружием ВСУ - 28.04.2024, ПРАЙМ

"Русские смогли". В США рассказали, что случится с дальнобойным оружием ВСУ

Российские Вооруженные силы глушат дальнобойные ракеты ATACMS посредством радиоэлектронной борьбы, поэтому украинцы не добьются никаких успехов, используя это... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T10:34+0300

2024-04-28T10:34+0300

2024-04-28T10:34+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы глушат дальнобойные ракеты ATACMS посредством радиоэлектронной борьбы, поэтому украинцы не добьются никаких успехов, используя это оружие в бою, рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Х."Русские смогли заглушить GLSDB (американские специальные бомбы большой дальности. — Прим. ред.) сразу же после внедрения в зоне СВО, полностью сведя на нет полезность этого оружия. То же самое случилось с другими видами “чудо-оружия”, которые Запад передавал Украине. Та же судьба постигнет ATACMS. Та же судьба постигнет F-16", — отметил эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Риттер добавил, что Западу давно пора понять, что представление о военном превосходстве союзников Киева является всего лишь мифом. По его словам, такое отношение может привести союзников Украины к военному краху.Ранее западные СМИ неоднократно подчеркивали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times сообщала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.

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россия, украина, всу, вс рф, вооружение