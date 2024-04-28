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Противники России будут тестировать ее "на слабо", заявил Песков

Противники России будут тестировать ее "на слабо", заявил Песков - 28.04.2024, ПРАЙМ

Противники России будут тестировать ее "на слабо", заявил Песков

Несомненно, некоторые противники России будут тестировать ее "на слабо", однако самое главное не показывать это "слабо", рассказал официальный представитель... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T11:15+0300

2024-04-28T11:15+0300

2024-04-28T12:19+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Несомненно, некоторые противники России будут тестировать ее "на слабо", однако самое главное не показывать это "слабо", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "То, что та сторона - я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, - то, что та сторона будет нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать", - пояснил пресс-секретарь президента России в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Также Песков подчеркнул, что со стороны Украины на фронтах нарастает паника, а России важно не останавливаться и поддерживать подобную динамику."С украинской стороны на фронтах нарастает паника", - сказал он. В этой связи пресс-секретарь отметил, что "у нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте, кто-то из них приезжает в отпуск рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах".По его словам, подобная информация берется "из первых рук".

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россия, украина, дмитрий песков