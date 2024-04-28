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Противники России будут тестировать ее "на слабо", заявил Песков
Противники России будут тестировать ее "на слабо", заявил Песков - 28.04.2024, ПРАЙМ
Противники России будут тестировать ее "на слабо", заявил Песков
Несомненно, некоторые противники России будут тестировать ее "на слабо", однако самое главное не показывать это "слабо", рассказал официальный представитель... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T11:15+0300
2024-04-28T11:15+0300
2024-04-28T12:19+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Несомненно, некоторые противники России будут тестировать ее "на слабо", однако самое главное не показывать это "слабо", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "То, что та сторона - я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, - то, что та сторона будет нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать", - пояснил пресс-секретарь президента России в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Также Песков подчеркнул, что со стороны Украины на фронтах нарастает паника, а России важно не останавливаться и поддерживать подобную динамику."С украинской стороны на фронтах нарастает паника", - сказал он. В этой связи пресс-секретарь отметил, что "у нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте, кто-то из них приезжает в отпуск рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах".По его словам, подобная информация берется "из первых рук".
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россия, украина, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Противники России будут тестировать ее "на слабо", заявил Песков
Песков заявил, что среди украинских военных на фронте нарастает паника
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Несомненно, некоторые противники России будут тестировать ее "на слабо", однако самое главное не показывать это "слабо", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"То, что та сторона - я имею в виду "коллективный Запад плюс один", я бы так назвал уже ту сторону, - то, что та сторона будет нас тестировать на слабо, это однозначно. Нам главное это слабо никогда не показать", - пояснил пресс-секретарь президента России в интервью Павлу Зарубину.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале
журналиста.
Также Песков подчеркнул, что со стороны Украины на фронтах нарастает паника, а России важно не останавливаться и поддерживать подобную динамику.
"С украинской стороны на фронтах нарастает паника", - сказал он. В этой связи пресс-секретарь отметил, что "у нас у всех друзья наши давние, родственники друзей и так далее, они воюют на фронте, кто-то из них приезжает в отпуск рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах".
По его словам, подобная информация берется "из первых рук".